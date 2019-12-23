Найден крест с изображением Иисуса времен Крещения Руси

В Болгарии археологи при проведении раскопок в средневековой крепости Туйда в современном городе Сливене обнаружили свыше 100 редких артефактов времен Первой болгарской империи, включая древний бронзовый крест с изображением Иисуса Христа.

10th Century Cross with Jesus Christ Image, Peacock Ring Seal Found in Tuida Fortress in Bulgaria’s Sliven https://t.co/L6V0av51P8 pic.twitter.com/Fe4UsZUW0O — Ivan Dikov Marinov (@BulgarianPower) December 19, 2019

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, крест датирован X веком. Он относится к периоду Первой болгарской империи (632/680-1018 гг. н.э.). Этот крест, изготовленный из бронзы, стал одним из самых примечательных в коллекции артефактов, найденных в Сливене на юго-востоке Болгарии.

Он был обнаружен при раскопках в крепости Туйда, которая была построена на месте древнего фракийского поселения. Ее возвели римляне в 325 году нашей эры, после того, как столица Римской империи была перенесена из Рима в Константинополь. Впрочем, крест был изготовлен гораздо позже.

В крепости был найден и еще один весьма примечательный христианский артефакт - печать с изображением павлина, одного из символов христианства, которая, вероятно, в древности была частью кольца. Ученые считают, что она является ровесницей креста.

Оба предмета были обнаружены при исследовании руин жилого дома, которым пользовались в IX-X веках. Кстати, он был оборудован средневековым водопроводом. В целом в этом здании было обнаружено 103 артефакта. Крест и печать археологи назвали наиболее интригующими находками.

Известно, что Первая болгарская империя официально приняла христианство в качестве своей государственной религии в 864 году нашей эры. Однако считается, что до этого она на протяжении 200 лет сосуществовала с языческой религией древних булгар.

Более того, некоторые историки считают, что христианство на территорию современной Болгарии проникло еще в I веке нашей эры во время путешествия апостола Павла. Имеются свидетельства того, что эта религия становилась все более распространенной у древних фракийцев.

Помимо христианских артефактов, болгарские археологи также нашли большое количество средневековых монет и изделий из кости. Последнее указывает на то, что в крепости Туйда были хорошо развиты ремесла, в особенности резьба по кости.