Назван худший смартфон десятилетия. К счастью, его уже не продают

Издание The Verge опубликовало список наиболее заметных "технологических провалов" уходящего десятилетия. Второе место в антирейтинге занял "взрывоопасный" Samsung Galaxy Note 7, выпушенный в августе 2016 года.

Практически сразу после старта продаж выяснилось, что аккумулятор устройства может перегреваться и воспламеняться. В некоторых случаях эта неисправность повлекла за собой значительный ущерб вроде сгоревшего автомобиля. Позднее Samsung отказалась от выпуска этой модели.

Первое место в списке "провалов десятилетия" хайтек-индустрии по версии The Verge занял Аджит Пай, глава Федеральной комиссии по коммуникациям США, которого называют "убийцей сетевого нейтралитета". Под этим термином подразумевается принцип работы телеком-провайдеров, который не разрешает одним типам данных или приложений иметь приоритет над другими. Пая обвиняли в

Еще три призовых места антирейтинга заняли компания Theranos (которая якобы разработала революционную технологию анализа крови), операционная система Windows Phone (не получившая популярности) и умные очки Google Glass (проект существовал в стадии бета-версии и в итоге был закрыт).