Назван самый популярный спортсмен России 2019 года

Дзюба опередил своего партнера по "Зениту" Александра Кокорина в представленном рейтинге. Третий результат у еще одного представителя футбола - Павла Мамаева. Впрочем, популярность обоих связана не только с футболом, но и с громким уголовным делом.

Лучшим не из числа футболистов стал боец UFC, чемпион мира в легком весе этой организации Хабиб Нурмагомедов. На пятой строчке оказался хоккеист Александр Овечкин. Лишь шестая строчка досталась в рейтинге фигуристке Алине Загитовой.

Следом расположились Евгения Медведева (фигурное катание), Евгений Кузнецов (хоккей), Александр Головин (футбол) и замкнул десятку лучший игрок НХЛ минувшего сезона Никита Кучеров.