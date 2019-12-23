У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Названы игры с самой красивой графикой в 2019 году

Текст:   Богдан Бобров
23.12.2019,  
17:00
Фото: Epic Game Store Фото: Epic Game Store
Фото: Epic Game Store

На YouTube-канале Digital Foundry, авторы которого специализируются на обзорах игровых технологий и оборудования, опубликован рейтинг игр с самой красивой графикой.

Многие проекты не получили в топ-листе конкретного ранжирования, но были упомянуты за какие-то определенные достоинства или достижения.

В Resident Evil 2 и Devil May Cry 5 составители чарта отметили графику "навырост" для следующего поколения консолей в совокупности с отличной производительностью.

Ace Combat 7: Skies Unknown названа прорывным проектом для VR с замечательной работой с цветом и вниманием к деталям.

The Touryst, как пример оптимизации для Nintendo Switch.

Консоль, оцененная в 744 млн рублей, скоро станет доступна для покупки
Российская модель стала прототипом Джилл Валентайн в Resident Evil 3

A Plague Tale: Innocence похвалили за общий высокий уровень исполнения, учитывая, что над средневековым стелс-экшеном трудилась немногочисленная команда разработчиков.

Ion Fury - лучшая стилизация под ретро.

Бронза в интерактивном соревновании отошла ремейку Quake II RTX, раскрывающему потенциал технологии трассировки лучей.

С серебром и золотом авторы видео так и не смогли прийти к консенсусу, поэтому на каждой строчке располагается по две игры.

На втором - Control и Gears 5. На первом - Death Stranding и Metro Exodus.

игры
Фото: Youpin
Дешевле Mi Band. Xiaomi продает новые умные часы за 1050 рублей 17:57
Опубликован список самых популярных мобильных игр и приложений 17.12.2019
Названы 10 худших видеоигр 2019 года. FIFA 20 в этом списке 17.12.2019
рейтинги
Фото: iStock
Россиянам включат бесплатный роуминг при бронировании отеля за границей 12:29
Каждый голос важен. Россияне начали выбирать лучший гаджет 2019 года 20.12.2019
Назван мощнейший Android-смартфон в мире. Он стоит 65 тысяч рублей 18.12.2019