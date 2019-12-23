Названы игры с самой красивой графикой в 2019 году

На YouTube-канале Digital Foundry, авторы которого специализируются на обзорах игровых технологий и оборудования, опубликован рейтинг игр с самой красивой графикой.

Многие проекты не получили в топ-листе конкретного ранжирования, но были упомянуты за какие-то определенные достоинства или достижения.

В Resident Evil 2 и Devil May Cry 5 составители чарта отметили графику "навырост" для следующего поколения консолей в совокупности с отличной производительностью.

Ace Combat 7: Skies Unknown названа прорывным проектом для VR с замечательной работой с цветом и вниманием к деталям.

The Touryst, как пример оптимизации для Nintendo Switch.

A Plague Tale: Innocence похвалили за общий высокий уровень исполнения, учитывая, что над средневековым стелс-экшеном трудилась немногочисленная команда разработчиков.

Ion Fury - лучшая стилизация под ретро.

Бронза в интерактивном соревновании отошла ремейку Quake II RTX, раскрывающему потенциал технологии трассировки лучей.

С серебром и золотом авторы видео так и не смогли прийти к консенсусу, поэтому на каждой строчке располагается по две игры.

На втором - Control и Gears 5. На первом - Death Stranding и Metro Exodus.