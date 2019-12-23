Названы самые покупаемые книги 2019 года

В 2019 году бестселлер американской писательницы Джейн Синсеро "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд" стал самой покупаемой книгой в сети магазинов "Буквоед". Кроме того, читатели чаще всего покупали нон-фишкшн о психологии: на втором и третьем месте рейтинга - книга Михаила Лабковского "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" и "Тонкое искусство пофигизма: парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона.

Из отечественной художественной литературы больше всего покупали "Мятную сказку" Александра Полярного, роман Дины Рубиной "Наполеонов обоз" и произведение лауреата Большой книги Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза".

Недавно экранизированный роман Рейчел Липпинкотт "В метре друг от друга" также пользовался спросом, как и антиутопия "1984" Джорджа Оруэлла или "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса.

В отделе исторического нон-фикшн чаще всего спрашивали "SAPIENS. Краткая история человечества", которую написал израильский историк Юваль Ной Харари, а в отделе фэнтези - нетленный роман Рэя Брэдберри "451° по Фаренгейту".