Новак: Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается

Оценка размера ущерба покупателям загрязненной российской нефти с высоким содержанием хлорорганических соединений еще идет. Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал в интервью телеканалу РБК.

По его словам, "Транснефть" с пониманием относится к расходам, которые можно было бы возместить. К тому же, речь идет не о запредельных суммах, отметил Новак.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому нефть поступает из России через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. В следующем месяце работа возобновилась.

Летом "Транснефть" утвердила максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - 15 долларов за баррель. Компания создала резерв в 23 миллиарда рублей для выплат компенсаций.