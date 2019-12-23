Новый профстандарт для преподавателей вузов может появиться в течение полугода

Сегодня в СМИ заговорили об отмене профстандарта для высшей школы. Напомним, практически для каждой сферы деятельности в России существует свой профессиональный стандарт. В нем - квалификации, навыки и умения, уровень образования, "трудовые обязанности", которыми должен владеть кандидат на ту или иную должность.

В Минобрнауки "РГ" рассказали, что действующий с 2015 года профстандарт "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" действительно решено отменить - после долгого обсуждения с экспертами Минтруда, Совета Федерации и Национального совета при президенте по профквалификациям.

Чем не угодил стандарт и что грозит вузовским преподавателям, "Российской газете" рассказала первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций Юлия Смирнова.

- Еще два года назад был поднят вопрос о том, что действующий профстандарт ограничивает доступ в вузы специалистов так называемых "реальных" практик, - объясняет Юлия Валерьевна. - Дело в том, что по стандарту к работе, например с магистрантами в вузе, можно было привлечь только "остепененного" специалиста, то есть того, кто не "ниже" доцента. А люди с огромным опытом работы на производстве, например, или просто классные специалисты в той или иной профессиональной сфере без степени могли рассчитывать максимум на позицию ассистента преподавателя - одну из самых простых. С соответствующей оплатой труда. Ясно, что опытные "практики" не спешили в вузы, а студенты, в итоге, не получали важнейших знаний из реальной профессиональной жизни.

По словам Юлии Смирновой, это первый случай, когда стандарт отменен без одновременного ввода замещающего документа. Но это не проблема.

- Следующий шаг - разработка нового профстандарта,- говорит Смирнова. - В этом поможет мониторинг рынка труда, который мы проводим вместе с советами по профквалификациям. Посмотрим, какую работу выполняют на тех или иных позициях преподаватели вузов, кого берут на работу в университеты. Думаю, все заинтересованы, чтобы в ближайшее время был разработан новый стандарт. И наше агентство, и недавно созданный совет по профквалификациям в сфере образования будут помогать в разработке. Главное - чтобы профсообщество договорилось о требованиях к преподавателям. Если сможем быстро договориться, то новый документ появится уже через полгода.