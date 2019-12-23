Около 950 работ вошли в собрание Третьяковской галереи в 2019 году

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что в 2019 году музейная коллекция пополнилась примерно 950 работами, включая произведения современных художников, которые начинали свой творческий путь в начале XXI века.

"800 работ мы получили в дар, 50 произведений было закуплено", - цитирует Трегулову ТАСС. Директор Третьяковки также отметила, что важнейшим пополнением музейного собрания стал дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина - около 100 произведений актуального искусства: фотографии, видеоработы, живопись и графика, а также инсталляции. Это работы Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Алекса Булдакова, арт-группировки "ЗИП", Алисы Йоффе, Миши Most, Тимофея Радя, Хаима Сокола и других.

Кроме того, Трегулова отметила, что в дар галерее передадут еще несколько произведений современных авторов. Ожидается, что весной в Третьяковке пройдет выставка этих молодых, но уже громко заявивших о себе художников.