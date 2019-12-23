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23.12.2019 14:03
Рубрика: Культура

Онлайн-сервис more.tv объявил о трех премьерах 2020 года

Текст: Сусанна Альперина
Антиутопия о любви в опасном мире, в котором новый расизм расколол общество "Крестики-нолики" ("Noughts & Crosses"); драма с Джуно Темпл по мотивам эротических рассказов Анаис Нин "Маленькие пташки" ("Little Birds") и исторический эпик о возникновении Рима "Ромул" ("Romulus") - в 2020 году эти проекты будут эксклюзивно доступны на сервисе more.tv в рамках сделки с ITV Studios. Причем все три - мировые премьеры.

Ранее на сервисе more.tv уже были представлены несколько успешных телепроектов, входящих в лицензионное соглашение с международным дистрибьютором ITV Studios. Среди них "Ошибки прошлого" ("Rectify") - одна из лучших драм на телевидении, завоевавшая высокие оценки зрителей и критиков (IMDb 8,3 и Rotten Tomatoes 95%); "По расчету" ("Gold Digger") - триллер от режиссера "Аббатства Даунтон" с Джулией Ормонд и Беном Барнсом; а также "Миранда" ("Miranda") - классический британский ситком, отмеченный несколькими номинациями BAFTA.

В 2020 году, в рамках этого же лицензионного соглашения, на more.tv выйдут премьеры следующих сериалов:

Фото: Русский Репортаж
На экраны вышла комедия сюрпризов "Выпьем за любовь"

"Крестики-нолики" ("Noughts & Crosses") - долгожданная адаптация первой книги из серии бестселлеров британской писательницы Мэлори Блэкмен, лучшего автора книг для детей и подростков с 2013 по 2015 год. Это история о первой любви в альтернативной Англии 21 века. Принадлежащие разным расам, но связанные запретной любовью Сэфи Хэдли и Каллум МакГрекор отчаянно борются с несправедливостью, лишившей их права быть вместе.

По сюжету исторически сложилось так, что африканцы получили преимущество перед европейцами. Сэфи из "крестиков" - правящего черного класса, и к тому же дочь известного политика. Каллум - "нолик" - белый низший класс. Эти двое дружат с самого детства, но по строгим законам антиутопического государства о продолжении отношений не может быть и речи. По мере взросления их отношения становятся все более сложными. В сериале отличный актерский состав, включая главных героев - их сыграют Джек Роуэн из "Острых козырьков" и восходящая звезда Масали Бадуза. В роли приглашенной звезды отметился британский музыкант Stormzy.

"Маленькие пташки" ("Little Birds") - драма, вдохновленная рассказами Анаис Нин, - о двух разных женщинах, чьи судьбы - вместе с судьбами их любовников - интересным образом переплетаются в "международной зоне" Танжера. Действие происходит в Марокко в 1955 году. Один из последних форпостов колониального декаданса, Танжер во многих отношениях становится культурным шоком для бедовой богатой американки Люси Сэвидж (Джуно Темпл - "Винил", "Грязный Джон"). Сюда девушка приехала не только в поисках новых смыслов и ощущений, она мечтает плюнуть на правила и освободиться от навязанной ей обществом социальной роли. А ее жених (Хью Скиннер - "Дрянь"), английский лорд, оказывается между двух огней, разрываясь между любовью к Люси и к одному из самых видных мужчин Танжера (Рафаэль Аклок). Тем временем, известная в этом красочном богемном городе доминатрикс Шерифа Ламур (Юмна Марван) пытается изменить мир вокруг себя и тоже воюет за свою независимость.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Эпидемия" покажут целиком до конца года

"Ромул" ("Romulus") - Sky Italia и Cattleya, создатели сериала "Гоморра", готовят масштабный исторический 10-серийный проект о зарождении Рима. Два города были воссозданы на основе исторических исследований. Тысячи статистов, более 700 каскадеров привлечены к съемкам. Специально для сериала были изготовлены сотни единиц оружия того времени. Действие разворачивается в 8 веке до нашей эры, в примитивном и жестоком мире, в котором судьба человека определяется беспощадной силой природы и волей вездесущих богов. В центре сюжета лежит история трех людей, решивших самим распорядиться своей жизнью, а не безропотно подчиниться судьбе. "Ромул" - это эпический рассказ о происхождении Вечного города, какого не было прежде. Главные роли исполнили Андреа Арканджели ("Траст"), Марианна Фонтана ("Неделимые") и Франческо Ди Наполи ("Пираньи Неаполя"). Для полной аутентичности актеры говорят на латыни.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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