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23.12.2019 18:51
Рубрика: Экономика

Нерядовая помощь

Опекуны будут проходить обучение по типовой программе
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
Минтруд разработал единые требования к программе подготовки людей, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Они содержатся в проекте приказа ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Информация о социальных гарантиях и льготах для совершеннолетних недееспособных людей, правовое положение недееспособных, основания их устройства под опеку или попечительство, порядок заключения договора об осуществлении опеки или попечительства, - все это должно быть среди примерных тем для обучения. Должны затрагиваться также вопросы гигиенических требований к уходу на дому, к организации питания, медицинские аспекты ухода, основные требования к жилищно-бытовым условиям. В программу должны быть включены и психологические тренинги для будущих опекунов. Специалисты должны рассказывать, как должна оказываться психиатрическая помощь людям с психическими расстройствами, а также о мерах безопасности при этом.

Льготы для многодетных семей положены опекунам

Как пояснили "РГ" в минтруде, сейчас нет единого подхода к обучению людей, которые готовятся стать опекуном недееспособного или частично дееспособного гражданина. Каждый регион составляет программу самостоятельно. Минтруд предлагает унифицировать подходы, сделать эти программы исчерпывающими. Разработанная ведомством программа будет после подписания приказа носить для регионов рекомендательный характер. Но, скорее всего, регионы будут класть ее в основу собственных программ.

Сейчас опекуны как взрослых, так и детей с психическими расстройствами, даже пройдя специальное обучение, зачастую не знают, какие проблемы могут возникать при опеке, как протекают заболевания, как справляться с критическими ситуациями, в том числе с эмоциональным выгоранием и усталостью самих опекунов, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Безусловно, преподавать на курсах для опекунов должны самые разные специалисты - врачи, психологи, социальные работники, юристы", - добавил Сафонов.

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