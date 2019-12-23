Организаторы матча КХЛ в Давосе перепутали гимн России

Организаторы вынесенного матча КХЛ "Салават Юлаев" - "Ак Барс", который проходит в швейцарском городе Давос, перепутали гимн России.

В понедельник в Давосе в матче регулярного сезона КХЛ встречались принципиальные соперники из Уфы и Казани.

Организаторы встречи умудрились оконфузиться во время церемонии открытия матча. В качестве гимна России они включили "Патриотическую песню" композитора Михаила Глинки, которая являлась гимном страны в прошлом.

И повторная попытка включить гимн не привела к успеху. В итоге инициативу в свои руки взяли российские болельщики, исполнившие гимн без музыки.

Извиняться за соотечественников пришлось президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю. Большой друг России заявил, что имела место техническая ошибка.