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23.12.2019 07:20
Рубрика: Спорт

Панарин продлил результативную серию

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий Артемий Панарин набирает очки в седьмом матче подряд. Его "Нью-Йорк Рейнджерс" крупно обыграл "Анахайм" - 5:1. "Даллас", несмотря на гол-красавец Дениса Гурьянова, уступил "Калгари" с таким же счетом.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Нью-Йорк Рейнджерс" встречался с "Анахаймом" и победил - 5:1.

Фото: AP
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Большую часть шайб команды забросили уже в первом периоде. "Рейнджеры" открыли счет после броска Филипа Хытила. Бретт Хауден с передачи Артемия Панарина закрепил успех команды. Сэм Стил сократил разницу в счете, но этот успех в матче стал первым и последним для "уток". Дубль Криса Крайдера и точный бросок Мики Зибанежада установили окончательный счет.

Панарин довел свою результативную серию до семи матчей подряд. Всего же в нынешнем сезоне лидер "Рейнджерс" набрал 45 очков - 20 голов и 25 результативных передач.

Российский форвард "Далласа" Денис Гурьянов забросил единственную шайбу своего клуба в матче против "Калгари". Форвард "звезд" совершил сольный проход и красиво переиграл голкипера канадского клуба. Однако "Даллас" все же уступил - 1:5. Один из лидеров команды Александр Радулов снова на лед не вышел из-за травмы.

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