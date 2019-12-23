Такого представления Париж еще не видел. Оркестр и хор Парижской оперы, к которым присоединились и другие артисты, оккупировали подступы к театру, что на площади Бастилия, и устроили импровизированный концерт в ходе общенационального дня действий против пенсионной реформы. Десятки тысяч манифестантов восторженно аплодировали "Va, Pensiero" Верди, "Марсельезе", "Песне партизан" и другим зовущим на борьбу ариям.

Парижская опера бастует вот уже третью неделю подряд. На обеих площадках, как в исторической Opera Garnier, так и в отстроенной к 200-летию Французской революции Opera Bastille, с 5 декабря были отменены, включая нынешнее воскресенье, как сообщили в администрации театра, уже 42 спектакля. Ни балетов "Раймонда" и "Парк", ни оперы "Князь Игорь", ни концертов балетной школы. Финансовый ущерб "по кассе" к сегодняшнему дню, по некоторым данным, зашкаливает за семь с лишним миллионов евро.

В исторической Opera Garnierи в отстроенной к 200-летию Французской революции Opera Bastilleс 5 декабря отменили уже 42 спектакля

Так что же заставило персонал Парижской оперы пойти на такой чреватый серьезными последствиями шаг? Дело в том, что правительственной реформой, а она, скорее всего, вступит в действие через год-полтора, ставится крест на 40 с лишним специальных режимах, которые предусматривают льготный выход на пенсию. Один из них - как раз у Парижской оперы.

Основа этого особого статуса была заложена еще при ее основании в 1669 году Людовиком XIV. С тех пор он всячески укреплялся и сейчас, к примеру, артисты балета пока могут выходить на пенсию в 42 года, хористы - в 50, технический персонал (костюмеры, рабочие сцены и т.д.) в 55, а оркестранты в 60 лет. Что касается пенсионного фонда театра, то он складывается из отчислений персонала, а также субсидий государства. Ежегодно сумма составляет около 27 миллионов евро, из них около половины поступает из казны. При новом механизме все это идет под нож, а пенсии будут начисляться в соответствии с новой системой по баллам. Причем до сих пор неизвестно, что они из себя представляют и как их станут подсчитывать.

Если учесть, что реформа предусматривает единый выход на пенсию не ранее 64 лет, тревоги коллектива Парижской оперы вполне объяснимы. Танцовщику Александру Карниато - 41 год. То есть до пенсии оставалось совсем немного, а теперь не знает, под каким, как он выражается, "соусом его съедят". По глубокому убеждению Александра прежний пенсионный режим, так или иначе, надо сохранить. "Наша профессия - тяжелейшая, - говорит он. - Нагрузки огромные, а с возрастом тело начинает сдавать. Преждевременные артрозы, переломы. У нас есть артисты, которым пришлось даже делать операции по замене тазобедренного сустава на титановый".

По его мнению, исчезновение исключительного статуса Парижской оперы приведет к тому, что многие артисты уедут за границу, благо, что такие предложения многим поступают регулярно. "К чему это приведет в конечном итоге? Уровень театра упадет, а, значит, публика начнет терять интерес к нашим спектаклям и прежняя слава Парижской оперы померкнет", - убежден танцовщик.

Обеспокоена и театральная молодежь. Элоиз Жакевьель из кордебалета 23 года. С восьми лет обучалась в балетной школе при театре. С 17 начала выступать на сцене. "Порой каждый день приходится работать с девяти утра до 23 часов. При таком ритме можно продержаться, если знаешь, что в 42 года у тебя будет более или менее достойная пенсия. Без этого - неизвестность, а будущее представляется в мрачных тонах", - считает она.

Отметим, что опасения артистов разделяет директор Парижской оперы Стефан Лисснер. Однако в министерстве культуры считают, что так или иначе со спецстатусом театру придется распрощаться. Правда, было обещано, что "особенности их профессии" будут учтены. Каким образом, пока не ясно, а поэтому стачка продолжается.