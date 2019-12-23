В пяти аэропортах США зафиксировали случаи заражения корью

Представители американского министерства здравоохранения заявили о том, что за последние две недели в пяти международных аэропортах США были выявлены пассажиры с подтвержденными случаями заболевания корью.

В Чикаго больной корью в течение недели проезжал через два терминала в международном аэропорту О'Хара. 17 декабря он прошел через Терминал 1 О'Хара, а 12 декабря - через Терминал 3 О'Хара. Чиновники отметили, что в Чикаго существует один из самых высоких показателей вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи в стране, сообщает ABC News.

Еще один случай был зафиксирован в штате Вирджиния. 17 декабря мужчина, заболевший корью, пытался вылететь через международный аэропорт Ричмонда, а в Остине, штат Техас, в тот же день человек с диагнозом корь находился в терминале авиакомпании United Airlines в международном аэропорту Остин-Бергстрем. О национальности и гражданстве больных корью пассажиров не сообщается.

Кроме того, ранее трое не привитых детей, которые приехали в США рейсом из одной из африканских стран, транзитом посетили несколько частей международного аэропорта Денвера, в том числе зал A, зону багажа. 11 декабря эти дети также пытались пройти через терминалы 4 и 5 в международном аэропорту Лос-Анджелеса. По словам доктора Марк Эскотта, директора медицинского центра здравоохранения Остина, корь является острым, очень заразным вирусным заболеванием, небольшое число случаев может быстро привести к эпидемии, особенно в местах массового скопления людей, таких, как воздушные гавани. Здесь многократно возрастает риск заболевания инфекцией большого количества людей. Кроме того, опасный вирус из-за зараженных пассажиров, улетающих по различным направлениям, может распространиться в разных частях планеты.

Эксперты отмечают, что уходящий год стал худшим за последние 20 лет наблюдений как в США, так и в мире в целом, в плане распространения кори. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о 1276 случаях, которые затронули большинство штатов США. Периодические вспышки этой болезни в Бруклине и штате Нью-Йорк продолжались почти целый год.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на середину ноября число официально зарегистрированных случаев заболевания корью в мире было в три раза выше, чем число случаев, зарегистрированных за это же время в 2018 году.