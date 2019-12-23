Реакция министерства иностранных дел Польши на выступление президента Владимира Путина, который сделал достоянием гласности документы, подтверждавшие тесные контакты Варшавы и нацистской Германии перед началом Второй мировой войны, была предсказуемо негативной. О том, почему поляки так настойчиво стремятся забыть, кто освободил Польшу от фашизма, и пытаются, вопреки историческим фактам, навязать Европе свою историческую мифологию, "Российская газета" беседует с немецким политологом Александром Раром.

Немецкие войска на улицах Праги в марте 1939 года. Но об этих фактах в Европе многие не хотят вспоминать. Фото: 1939 год. Начало второй мировой войны/ РГАСПИ

Резолюция Европарламента от 19 сентября о важности сохранения исторической памяти приравняла советский режим к нацизму. Как вообще могло произойти, что евродепутаты осудили страну, освободившую Европу от фашизма и разгромившую гитлеровскую Германию? Откуда такое бессовестное, политизированное отношение к истории?

Александр Рар: Я еще раз внимательно прочитал резолюцию Европейского парламента. Она очень длинная. В ней есть и другой аспект. Это осуждение тех, кто ставит памятники нацистским преступникам в Старом Свете. Какие-то силы в Европе все же попытались сохранить какой-то исторический баланс внутри резолюции. Но такой подход многим не нравится. Потому что такие страны, как Украина или прибалтийские государства, не хотят попасть под прицельную критику со стороны мирового сообщества за то, что они проводят марши последователей нацизма, называют улицы в честь эсэсовцев и размещают посвященные им памятные доски.

Непредвзятому взгляду на историю Второй мировой мешает позиция восточно-европейских стран, которым очень удобно быть вечными жертвами

Как это ни страшно говорить, но память о Второй мировой войне и причинах, которые к ней привели, стираются. Стираются, потому что поколения тех, кто помнил эти трагические события, уходят. Эти люди уже не в политике. Страшные картины Второй мировой теперь можно увидеть только в музеях. А на первый план вышло противостояние, которое сложилось в годы "холодной войны".

Почему так произошло?

Рар: Тут нужно вспомнить, к сожалению, верную фразу: "Победитель пишет историю". В 90-е годы прошлого века Россия потеряла важное для нее время, которое позволяло ей сформировать какую-то общую примирительную точку зрения с Западом в отношении того, что происходило во время Второй мировой и последующей "холодной войне". В итоге Запад начал писать собственную историю о том, как он выиграл у Советского Союза "холодную войну" и победил врага. Этого врага, конечно, как это всегда бывало в истории, нужно было демонизировать. В немалой степени на европейские взгляды повлияла позиция США, где сформировались очень сильные национальные диаспоры - украинские, польские, прибалтийские группы, выступавшие за то, чтобы приравнять нацизм к коммунизму.

Тем не менее в 90-е годы Европейский союз еще хотел примирения с Россией. Примирилась с Москвой и часть восточно-европейских стран - Венгрия, Болгария. Однако "непримиримые" - польские и прибалтийские государства - продолжали требовать расправы над коммунизмом. Жители России не всегда могут себе представить, насколько влиятельны эти силы в принятии самых разных идеологических решений внутри Европейского союза. Во многом они формировали политику Евросоюза в нынешнем веке. Оказавшись в Евросоюзе и НАТО, эта группа "непримиримых" начала громко требовать, чтобы Германия и Франция отказались от проведения собственной политики в отношении Москвы. Особенно агрессивно вела себя Польша. Варшава настаивала, что в отношении России должна существовать общая европейская политика. В том числе общая европейская идеология, которая бы осуждала все то, что связано с Россией. Все это делалось под "соусом" общеевропейской солидарности и ею же оправдывалось.

Россию с ее взглядами, мировоззрением, с ее продолжавшимися реформами и поиском своей идентичности отодвинули назад. Эти поиски перестали интересовать политиков на Западе, которые стали принимать точку зрения поляков и прибалтов. Конечно, это происходило при определенной "помощи" со стороны американцев, которые использовали вопросы истории, как оружие для того, чтобы дисциплинировать Европу.

Есть тут и другой аспект. В своем выступлении на саммите СНГ Владимир Путин упомянул о том, что в 1938 году западные державы фактически поделили между собой Чехословакию. Это был позорный момент в истории Европы, но мало кто из современных европейцев об этом знает. Как не знают они о том, что поляки "откусили" себе кусок Чехословакии. Потому что эти факты в Европе стараются не обнародовать, их исключают из учебников.

При этом поляки и прибалты представляют себя в новом европейском контексте как главные, наиболее пострадавшие жертвы коммунизма. И на этом основании требуют возмездия.

Это очень сильная идея, которая влияет на европейское общественное мнение и во многом ведет к тому, что разрыв в историческом понимании европейской политики между Россией и Западом будет только нарастать. В таких государствах, как Польша и Прибалтика, намеренно формировался комплекс жертвы немецкой и советской агрессии. Такой комплекс этим странам очень выгоден, потому что они себя считают некими европейскими героями, борцами за правду, за свободу и пытаются в этом убедить других. Таким образом эти страны повышают свой политический вес в Европе XXI века, ссылаясь на понесенные ими жертвы в веке XX. Это историческое оружие, которое они употребляют для реализации своих нынешних амбиций, очень серьезное и опасное.

Но почему в Европе так быстро забыли о том, что Советский Союз освободил ее от нацизма и фашизма? Если бы наша страна этого не сделала, вероятно, поляки жили бы совсем в иной реальности.

Рар: На Западе идеи, которые формировались во времена длительной "холодной", очень болезненной войны отодвинули, я бы сказал, правильное понимание того, что происходило и что предшествовало Второй мировой войне. Ее просто забыли. Быстро был найден новый враг, которым фактически стал Советский Союз. Нынешнее поколение политиков на Западе жило уже не в страхе или ненависти в отношении Германии, которая быстро раскаялась, приняла капитуляцию, выплачивала все репарации и извинялась перед всеми. Они переключились на борьбу с другой идеологией - коммунистической.

Европа не могла и сейчас, видимо, не может обойтись без врагов. Потому что нужно всегда иметь какую-то вражескую картинку, чтобы доказывать, как хороша либеральная модель. В роли такого врага выступает Россия. Все эти страхи и ужасы времен "холодной войны" в головах нынешнего поколения политиков на Западе засели куда прочнее, чем воспоминания о Второй мировой войне. Эти страхи поддерживаются рядом стран Варшавского договора. Они самозабвенно изображают из себя жертв, которые 45 лет не могли "глотать" европейскую свободу в отличие от остального Запада. И тем самым формируют у "старой Европы" комплекс вины. Отсюда и новый образ врага - Советский Союз.

Будет ли услышана подкрепленная документально точка зрения России на события Второй мировой войны, в том числе на провокативную роль Польши?

Рар: Не думаю. Потому что все учебники на этот счет на Западе давно написаны, и никто дополнять, тем более менять, их не станет. Обвинение России в подписании пакта Молотова - Риббентропа для Европы очень выгодно, поскольку оно снимает вину с западных держав за развязывание Второй мировой. В Европе вообще не хотят к этому вопросу возвращаться. Такой догматичный подход к пакту показывает, что он стал частью официальной западной идеологии. Если Россия все хочет изменить ситуацию, необходимо, чтобы документы, которые Владимир Путин демонстрировал лидерам СНГ, были представлены на выставках в Берлине, Париже, Лондоне, стали доступными европейским экспертам и СМИ. Это хлопотливая, трудоемкая работа, которая может внести коррективы в историю Европы. Но следует учитывать, что сейчас отношения России и Запада находятся в длительном кризисе. Расхождение точек зрения между ними очень сильно влияет на взгляды европейской молодежи, формирует у нее негативное отношение к Москве.

Но все же главное, что мешает объективному, непредвзятому взгляду на историю Второй мировой, это позиция восточно-европейских стран, которым очень удобно быть вечными жертвами. На такой мифологии строятся эти государства. Нынешние элиты на Западе строят Европу без России, Европу трансатлантическую. Они за нее цепляются и будут бороться за ее сохранение до последнего, в том числе такими псевдоисторическими путями, как принятие резолюции Европарламента о сохранении исторической памяти.

До Второй мировой войны Польша подталкивала фашистскую Германию к конфликту с Россией. Сейчас Варшава подталкивает к конфронтации с Москвой американцев. Странно, что события Второй мировой войны ничему поляков не научили.

Рар: Поляки, народ с большой исторической памятью и большими обидами, которые сидят в них очень крепко. Когда-то они думали, что вместе с Литвой будут собирать русские земли. Все это происходило до Ивана Грозного в XV веке. Тогда бы Россия стала католической. В те времена Польша считалась одной из сильнейших держав в Европе. Но потом каждые сто лет значение Польши в мировой политике все уменьшалось и маргенизировалось. А вот гордость и амбиции у Варшавы оставались прежними, как пять столетий назад. Я думаю, Польша стремится руководить Европейским союзом больше, чем другие государства, входящие в ЕС. Она рассчитывает и дальше направлять Европейский союз и Америку против России. Это геополитические планы Варшавы, которыми она живет. Сегодня поляки считают, что могут отомстить Москве за нанесенные исторические обиды, что они сильные, на их стороне Европейский союз и Америка. Это самоуверенное поведение Варшавы может привести к непредсказуемым последствиям.

Возможно ли в перспективе создание Россией и Западом единой версии истории Второй мировой?

Рар: Из личного опыта могу сказать, что в тех западных институтах, где я работал в начале 90-х годов, считалось, что это возможно. Но только в том случае, если Россия полностью откажется от коммунистического прошлого и фактически будет делать то, что было написано в резолюции Европейского парламента от 19 сентября, с которой мы начали разговор. То есть Москва будет каяться и очищать себя от коммунизма, осудит все то, что происходило при Советском Cоюзе. И тогда ее, может быть, примут в общую Европу. Поэтому сегодня сблизить взгляды Европы и России на историю Второй мировой войны очень сложно. В то же самое время, я думаю, что если появится внешний враг и возникнут новые угрозы для Европы, то очень быстро там вспомнят реальную, немифологизированную историю Второй мировой войны.

Кстати, в резолюции Европейского парламента о необходимости сохранения исторической памяти есть фраза, на которую немногие обратили внимание. Там говорится, что Советский Союз отнял у Румынии территории, которые ей еще не возвращены. Понимаете, что это значит? Европейский парламент фактически требует уничтожения такого государства, как Молдавия, и это зафиксировано в официальном документе. Это означает, что в законодательном органе Европы сидят либо профаны, либо провокаторы, которые настолько увлеклись историко-политическими играми, что забыли о существовании независимой, всеми признанной Молдавии. А заодно забыли, что Румыния, чьи интересы они сегодня защищают, воевала на стороне Гитлера. Об этом евродепутатам тоже не следовало бы забывать.