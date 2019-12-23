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Рубрика: В мире

После массового ДТП в Вирджинии в больницы доставлен 51 человек

Текст: Андрей Васильев
Фото: Bray Hollowell/via REUTERS Фото: Bray Hollowell/via REUTERS
Фото: Bray Hollowell/via REUTERS

Сразу 69 автомобилей попали в аварию на трассе I-64 в округе Йорк, штат Вирджиния, в воскресенье утром. По словам представителей местных властей, массовому ДТП способствовали ледяная дорога и туман, сообщает The Virginia Gazette.

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Пятьдесят один человек, пострадавший в аварии, был доставлен в больницы. Ранения 11 человек были признаны серьезными, а двух - опасными для жизни, сказал Стив Копчински, начальник отдела пожарной безопасности округа Йорк. Остальные травмы были незначительными. Большинство людей направлялись на рождественские каникулы к своим родственникам.

По словам очевидцев, около 8 утра в считанные минуты трассу накрыл сильный туман и видимость, что видно по картинкам в соцсетях, составляла не более 10-15 метров. Накануне в округе Йорк лил дождь и к утру на шоссе образовалась ледяная корка.

Как заявила на пресс-конференции представитель полиции штата Вирджиния Мишель Анайя, авария в округе Йорк должна послужить тревожным сигналом для водителей, которые отправляются в поездку перед Рождеством. "Мы всегда просим водителей пристегиваться ремнем безопасности, всегда обращать внимание на дорогу, не отвлекаться во время вождения", - сказала Анайя.

Фото: iStock
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По ее словам, пока не установлена причина первоначальной аварии, в ходе которой пострадало восемь автомобилей. Остальные с наступлением сильного тумана врезались во впереди стоящие машины . Движение на трассе было перекрыто почти на девять часов, отмечает The Associated Press. К месту катастрофы прибыли 27 полицейских машин. Эвакуаторы экстренно прибыли на место крушения, чтобы вывезти машины с автомагистрали. Спустя пять часов на дороге все еще находилось более 20 пострадавших в аварии автомобилей.

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