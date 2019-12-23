Новости

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 15:34
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 15:27
Более трети россиян пользуются средствами для обхода блокировок 15:21
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года 15:19
Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину 15:19
Новый профстандарт для преподавателей вузов может появиться в течение полугода 15:18
В Петербурге будет новый уполномоченный по правам ребенка 15:16
СК сообщил о двух полицейских, пострадавших при стрельбе в Саратове 14:54
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: стала известна цена кроссовера Seltos 14:52
На сбившего рабочих в Новой Москве тракториста завели уголовное дело 14:48
Постпред: Американские санкции не остановят "Северный поток -2" 14:47
Hubble заснял "летающую тарелку" в созвездии Mensa 14:45
В Москве пройдет IV Всероссийский форум профессионалов сферы PR 14:36
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17 14:32
В Прикамье девять человек пострадали в ДТП с автобусом 14:31
СМИ: Следственный комитет проводит обыски в ФТС 14:30
Оружие "ледяного человека" Этци признали древнейшим в мире 14:30
Власти Москвы увеличат компенсации за снос гаражей 14:21
Около 950 работ вошли в собрание Третьяковской галереи в 2019 году 14:21
Совфед одобрил допуск иностранных пилотов на экспериментальные самолеты 14:16
Первым серийным электропикапом будет Lordstown Endurance, а не Tesla 14:14
В Китае начали испытывать ударный беспилотный катер 14:14
В Костроме открылся бесплатный кинотеатр 14:09
Судьи, отдавшие победу Кудряшову, дисквалифицированы на полтора года 14:04
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
23.12.2019 14:47
Рубрика: В мире

Постпред: Американские санкции не остановят "Северный поток -2"

Текст: Владимир Шилов

Американские санкции против газопровода "Северный поток-2" могут "только несколько отодвинуть сроки сдачи проекта", но никак не поставят на нем крест. Об этом сегодня заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Медведев поручил подготовить ответ на новые санкции США

"Наверное, это (санкции США - прим. "РГ") приведет к некоторой задержке, но не остановит сам проект", - отметил российский дипломат. По его мнению, Вашингтон существенно запоздал с введением подобных запретительных мер. Чижов напомнил, что у Газпрома "есть и собственные технические возможности" для завершения строительства.

Вместе с тем, продолжил Чижов, не стоит ожидать, что Евросоюз пойдет на ответные жесткие шаги против США из-за ситуации "Северным потоком - 2". "По первым сигналам, ответных санкций ЕС против США ждать не следует, но Вашингтону придется дать разъяснения", - констатировал он.

На прошлой неделе сенат США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.

В мире США Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17
Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни