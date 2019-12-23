Постпред: Американские санкции не остановят "Северный поток -2"

Американские санкции против газопровода "Северный поток-2" могут "только несколько отодвинуть сроки сдачи проекта", но никак не поставят на нем крест. Об этом сегодня заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Наверное, это (санкции США - прим. "РГ") приведет к некоторой задержке, но не остановит сам проект", - отметил российский дипломат. По его мнению, Вашингтон существенно запоздал с введением подобных запретительных мер. Чижов напомнил, что у Газпрома "есть и собственные технические возможности" для завершения строительства.

Вместе с тем, продолжил Чижов, не стоит ожидать, что Евросоюз пойдет на ответные жесткие шаги против США из-за ситуации "Северным потоком - 2". "По первым сигналам, ответных санкций ЕС против США ждать не следует, но Вашингтону придется дать разъяснения", - констатировал он.

На прошлой неделе сенат США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.