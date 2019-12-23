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23.12.2019 13:45
Рубрика: Власть

Пресс-конференцию Путина посмотрели почти 16 млн россиян

Текст: Юрий Политов

Большую пресс-конференцию Владимира Путина в декабре этого года увидели 15,9 млн человек. Соответствующие данные приводит компания Mediascope, сообщает "Интерфакс".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин объяснил смысл большой пресс-конференции

Охват аудитории нынешней пресс-конференции президента в сравнении с предыдущей вырос - в декабре 2018 года он составил 15,1 млн человек.

В прямом эфире, как следует из исследования, большой разговор Путина с журналистами смотрели более 6 млн россиян.

Среди транслировавших пресс-конференцию телеканалов по числу зрителей лидируют Первый канал и "Россия 1": доля аудитории каждого канала составила 16,8%. На третьем месте - НТВ с долей 11,3%, далее идут "Россия 24" и "МИР" (3,6% и 1,6% соответственно).

Напомним, ежегодное общение президента с журналистами состоялось 19 декабря. За 4 часа 18 минут Владимир Путин ответил на 77 вопросов. Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года: она длилась 4 часа 40 минут, президент ответил на 108 вопросов.

Власть Работа власти Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года

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