Психолог рассказала о проблемах людей перед Новым годом

С приближением Нового года к психологам обращаются рекордное количество человек, желающих оставить проблемы в старом году и вступать в новый с обновленными планами. О том, как преодолеть предновогодние трудности, "РГ" рассказала практикующий психолог Диана Волохова.

По словам психолога, именно к концу года у людей просыпается внутренний критик. Кто-то гордится своими победами и свершениями, а кто-то начинает сравнивать себя и направлять фокус внимания на свои неудачи. Неконструктивные мысли о нереализованных мечтах не помогут преодолеть проблему, а лишь способствуют замкнутости в себе.

"Сконцентрируйтесь на приятном, найдите за что похвалить себя в уходящем году, даже если это только ваши личные маленькие достижения. Пусть ваш праздник будет наполнен радостью, принесет приятное удовлетворение от подготовки к нему", - советует Диана Волохова.

Нередко заложенный с детства стереотип "как Новый год встретишь, так его и проведешь" становится целью в погоне за "идеальным" праздником и его тщательной подготовкой. Подобный перфекционизм рискует затмить простые радости от происходящего.

"Откажитесь от завышенных ожиданий. Когда мы постоянно думаем о предстоящем празднике как о "часе икс", мы упускаем радость от того что происходит в настоящий момент. Остановитесь, оглянитесь вокруг, почувствуйте, какая царит праздничная атмосфера, полюбуйтесь красивыми тематическими декорациями", - советует Диана Волохова.

Вместо похода в торговый центр или срочной работы можно насладиться прогулкой в зимнем парке, покататься на коньках, поиграть в снежки с детьми. "Уделите время себе и близким сейчас, сконцентрируйтесь на своих физических ощущениях в настоящем моменте, отпуская нервозные мысли о будущем", - добавляет психолог.

Что касается нехватки времени и предновогодней суеты, стоит попытаться рассмотреть предстоящие дни до Нового года с точки зрения приоритетных дел, как по пунктам, так и по времени. "Не стоит жертвовать настроением, если не успеваете заехать в магазин и отстоять огромную очередь. Возможно вам будет удобнее сделать заказ в интернете. А оставшееся время уделить родителям, детям, друзьям. Расставляем приоритеты", - заключает Диана Волохова.