Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа

Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд". Такое мнение высказал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению парламентария, идея о том, что Киев введет санкции против украинских же кампаний, которые подписали контракт с "Газпромом" о прямых поставках, - лишь пустая затея Порошенко.

Напомним, Москва и Киев договорились о подписании контракта о продожении газового транзита на пять лет. При условии установления конкурентного тарифа он составить 65 млрд кубометров в этом году и по 40 млрд с 2021 по 2024 год.