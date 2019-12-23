Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа

Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд". Такое мнение высказал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
По мнению парламентария, идея о том, что Киев введет санкции против украинских же кампаний, которые подписали контракт с "Газпромом" о прямых поставках, - лишь пустая затея Порошенко.
Напомним, Москва и Киев договорились о подписании контракта о продожении газового транзита на пять лет. При условии установления конкурентного тарифа он составить 65 млрд кубометров в этом году и по 40 млрд с 2021 по 2024 год.
Порошенко опоздал на газовый поезд - он ушёл без него и против его воли. Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же кампаний, подписавших контракты с Газпромом о прямых поставках после газового соглашения между Москвой и Киевом. Пустая затея Порошенко.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2019 г.