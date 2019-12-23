Путин наградил Домогарова Орденом Дружбы

Президент подписал указ о награждении, отметив целый ряд деятелей искусства, ученых, работников сельского хозяйства и других отраслей.

Орденом Александра Невского награжден вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов​​​. Орденом Почета - завкафедрой ВГИК Владимир Хотиненко, Орденом Дружбы - профессор кафедрой ВГИК Юрий Арабов и артист Александр Домогаров.

Актриса Варвара Андреева получила звание "Заслуженный артист РФ".

Орден Дружбы был вручен председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну. Такую же награду получат министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат, муфтий Чечни Салах Межиев и депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Сенатор Алексей Пушков удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. Орден Почета будет вручен аудитору Счетной палаты Олегу Савельеву.