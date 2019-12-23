Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января

В Кремле официально объявили дату ежегодного Послания президента Федеральному Собранию: 15 января.
Фото: Константин Завражин/РГ
"Президент планирует обратиться с Посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020 года", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Предметная работа над содержанием только начинается", - сообщил представитель Кремля.
На вопрос, почему выбрана именно такая дата, и не рано ли, сразу после новогодних праздников, Песков спросил: "Почему рано? Девятого числа все выходят на работу".
"Президент имеет право в установленные сроки в любое время обратиться с Посланием", - напомнил пресс-секретарь главы государства. "Ничего здесь необычного нет", - сказал он.