Путин распорядился о проведении Годов научно-технического сотрудничества с КНР

Глава государства объявил 2020 и 2021 годы Годами российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Цель - развитие российско-китайских отношений и расширение связей в научно-технической и инновационной областях.

Правительство создаст оргкомитет по проведению Годов. Он займется координацией федеральных органов власти и заинтересованных организаций, будет взаимодействовать с оргкомитетом Китая для подготовки и реализации мероприятий.

Планируется, что всего будет около 800 мероприятий.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй говорил, что углубление китайско-российского научно-технического сотрудничества сможет снизить зависимость двух стран от западной техники.