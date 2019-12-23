Путин рассказал об эффекте "регуляторной гильотины" для села

Подмосковный фермер рассказал главе государства, через что ему пришлось пройти, чтобы получить разрешение на строительство коровника. Владимир Путин заверил, что реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая название "регуляторной гильотины", поможет в перспективе преодолеть административные барьеры.

Фермер из подмосковной Истры Олег Сирота, который занимается сыроварением, пожаловался президенту на многочисленные препятствия. Чтобы открыть коровник, нужно было собрать немало бумаг. Одна из историй была связана с получением заключения Минкультуры о том, что на землях нет ничего, что представляло бы историческую ценность.

- Они говорят: "Слушай, у тебя там древляне есть... миллион рублей - и тебе НИИ должно сделать исследование", - рассказал Сирота.

А в настоящее время фермеру предъявляет претензии пожарная охрана, которая требует от него сделать систему пожаротушения. "Затраты на нее составят 13 млн рублей, тогда как ферма стоит 11 млн рублей", - заявил аграрий.

- Анекдотично это все выглядит, но в то же время безобразно, - отреагировал Владимир Путин. - Я с вами согласен.

Он признался, что и для него самого это удивительно. "Но так вот десятилетиями все складывалось, десятилетиями еще с советских времен, со времен древлян, я думаю, - добавил российский лидер, - с тех пор и тянется".

Он заверил, что распоряжения по этому поводу уже даны. К 1 января 2021 года должна быть подготовлена "регуляторная гильотина", которая, по словам президента, "должна отменить все, что себя изжило, все, что не работает и все, что мешает двигаться вперед".

Владимир Путин рекомендовал Минсельхозу и курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву активнее заниматься этими вопросами.