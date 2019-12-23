16 декабря исполнилось 10 лет со дня смерти Е.Т. Гайдара. Круглая дата не осталась незамеченной - несколько публицистов поспешили вылить на могилу ведра нечистот, которые они несли с собой (в себе). Участвовать в этой любопытной дискуссии в мои планы не входит - "не корми тролля". Но Гайдар, его реформы - тема, конечно, большая и интересная.

Гайдар - историческая фигура. Экономические реформы, которые он проводил во время рождения новой Российской Системы - беспрецеденты. В России были великие реформаторы - Александр II (и его министры), Витте, Столыпин. Но они не меняли Систему РАДИКАЛЬНО. И Империя и основы рыночной экономики существовали "до" и "после" их реформ. В России были люди - Ленин, его "гвардия", от Троцкого до Сталина - кто РАДИКАЛЬНО ЛОМАЛ Систему. Но Ленин сам себя считал - абсолютно справедливо, конечно - только революционером. Сама возможность "реформ" и "эволюции" им яростно отвергалась - лишь в конце жизни он подошел как раз к "эволюционному" пути, но после него его Партия это движение оборвала.

Гайдар волею судеб был вынужден соединить несоединимое. Он возглавил ломку ("контрломку"), симметричную по отношению к большевизму - это можно считать "контрреволюцией". Но ни методы, ни психология, ни исторические цели Гайдара не были "революционными" - он был безусловным сторонником Эволюции.

Расхожее обвинение в адрес Гайдара - "либеральный большевик", "социальный экспериментатор". Это или обычная демагогия, или еще более обычная глупость. Конечно, ситуация 1991 г. была такой, что без РЕЗКИХ шагов - освобождение цен, затем приватизация - экономика страны просто уже не могла существовать. Гайдар на эти шаги пошел. Но практически он, как мог, старался "соломки подстелить" (скажем, как-то смягчить "шок освобождения" цен на хлеб), а главное, идеологически, по замыслу не имел ни малейшего желания "ставить эксперименты". "Не проверки Теории ради", а только волею прямой физической необходимости надо было идти на давно запоздавшие реформы. И абсолютно ничего "неслыханно-небывалого" Гайдар не хотел получить в итоге этих реформ.

Ленин творил Новый Мир. Гайдар по мере сил помогал, через 74 года, возвращению мира Старого

Ленин творил Новый Мир. Гайдар по мере сил помогал, через 74 года, возвращению мира Старого, всем известного: рыночная экономика, частная собственность… Что уж тут "нового", какие неведомые цели, непознанные тропы? Небывалыми - поневоле! - были исходные УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ и правда чуднЫе: из социализма вернуться в капитализм! Каких только метафор не предлагали - "вдавить пасту назад в тюбик", "сделать из консервов живую рыбу" и т.д. Итак ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ из пункта "С" (социализм) в пункт "К" (капитализм) была не опробована, но зато сам пункт назначения - прекрасно известен. Что ж - Гайдар, опять же, не "по теории", а "по жизни" пошел простейшим путем. Он просто стал отменять (стараясь это делать осторожно, но получалось, конечно, плохо) ограничения социализма - фиксированные цены, госпланирование, госсобственность, запрет на обмен валюты и т.д. Он исходил из того, что "социализм" - вполне волевая, искусственная Система "на ходулях", а если их убрать, то сама собой, органично, повинуясь "основным инстинктам" и "невидимой руке рынка", ее место займет ЕСТЕСТВЕННАЯ Система капитализма.

Кстати, и здесь, в общем, никакого ноу-хау не было - подобный путь к 1992 г. уже в значительной мере прошли страны Вост. Европы.

Таким образом, говорить о Гайдаре - "доктринер-теоретик", "необольшевик", "экономист-экспериментатор" - полнейшая чушь. Он только брал на себя смелость осуществлять неизбежные и тяжелые решения. Отлично зная, что его будут проклинать: так дети боятся и ругают доктора "за болезнь". Одни люди - политические противники Гайдара - станут сознательно лгать на эту тему, а другие - большинство народа - легко и охотно этой лжи верить. Давление всеобщей ненависти молча, но тяжело переживалось Гайдаром, который умер в 53 года - однако это особая тема.

Ослабление госбюрократии усиливало вовсе не "демократию", а только "бандитский рынок"

Хотелось бы обсудить другой вопрос. Что же все-таки получилось "на выходе"? Капитализм? Да. Но капитализм бывает РАЗНЫЙ. Например, польский "пост-социалистический капитализм" сильно отличается от российского. В чем наша СПЕЦИФИКА?

Гайдар - как и многие другие - ее отлично видел, об этом четко и много писал. Рентно-сырьевая "экономика латифундий". Традиционно всемогущий бюрократический аппарат, который никуда не "исчезнет", а станет строить "капитализм-под-себя", как он строил "социализм-под-себя". В итоге появляется Номенклатурно-Бюрократический Капитализм, ВЛАСТЕСОБСТВЕННОСТЬ: "от осины не родятся апельсины". Да, далеко не самая эффективная модель, особенно в ситуации острой Мировой Конкуренции.

Все эти "генетические недостатки" Гайдар знал куда глубже, чем его критики-либералы. Разница была в другом: по опыту своей ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, Гайдар не видел этому варианту, как его ни осуждай, РЕАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Ослабление госбюрократии усиливало вовсе не "демократию", а только "бандитский рынок", который, кстати, все равно был обречен рано или поздно мутировать в тот же "рынок бюрократический". В такой ситуации Гайдар был "державником по нужде": считал, что без "видимой руки Государства" рынок в наших широтах все равно не возникнет и "не-номенклатурный" капитализм у нас - утопия.

Это придавало его мироощущению трагизм. С другой стороны, он верил, что новые поколения, новые отрасли экономики - все равно трансформируют российский капитализм из бюрократического в "свободный". Но Гайдар знал, что ему до этого времени - не дожить.