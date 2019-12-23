Гайдар - историческая фигура. Экономические реформы, которые он проводил во время рождения новой Российской Системы - беспрецеденты. В России были великие реформаторы - Александр II (и его министры), Витте, Столыпин. Но они не меняли Систему РАДИКАЛЬНО. И Империя и основы рыночной экономики существовали "до" и "после" их реформ. В России были люди - Ленин, его "гвардия", от Троцкого до Сталина - кто РАДИКАЛЬНО ЛОМАЛ Систему. Но Ленин сам себя считал - абсолютно справедливо, конечно - только революционером. Сама возможность "реформ" и "эволюции" им яростно отвергалась - лишь в конце жизни он подошел как раз к "эволюционному" пути, но после него его Партия это движение оборвала.
Гайдар волею судеб был вынужден соединить несоединимое. Он возглавил ломку ("контрломку"), симметричную по отношению к большевизму - это можно считать "контрреволюцией". Но ни методы, ни психология, ни исторические цели Гайдара не были "революционными" - он был безусловным сторонником Эволюции.
Расхожее обвинение в адрес Гайдара - "либеральный большевик", "социальный экспериментатор". Это или обычная демагогия, или еще более обычная глупость. Конечно, ситуация 1991 г. была такой, что без РЕЗКИХ шагов - освобождение цен, затем приватизация - экономика страны просто уже не могла существовать. Гайдар на эти шаги пошел. Но практически он, как мог, старался "соломки подстелить" (скажем, как-то смягчить "шок освобождения" цен на хлеб), а главное, идеологически, по замыслу не имел ни малейшего желания "ставить эксперименты". "Не проверки Теории ради", а только волею прямой физической необходимости надо было идти на давно запоздавшие реформы. И абсолютно ничего "неслыханно-небывалого" Гайдар не хотел получить в итоге этих реформ.
Ленин творил Новый Мир. Гайдар по мере сил помогал, через 74 года, возвращению мира Старого, всем известного: рыночная экономика, частная собственность… Что уж тут "нового", какие неведомые цели, непознанные тропы? Небывалыми - поневоле! - были исходные УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ и правда чуднЫе: из социализма вернуться в капитализм! Каких только метафор не предлагали - "вдавить пасту назад в тюбик", "сделать из консервов живую рыбу" и т.д. Итак ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ из пункта "С" (социализм) в пункт "К" (капитализм) была не опробована, но зато сам пункт назначения - прекрасно известен. Что ж - Гайдар, опять же, не "по теории", а "по жизни" пошел простейшим путем. Он просто стал отменять (стараясь это делать осторожно, но получалось, конечно, плохо) ограничения социализма - фиксированные цены, госпланирование, госсобственность, запрет на обмен валюты и т.д. Он исходил из того, что "социализм" - вполне волевая, искусственная Система "на ходулях", а если их убрать, то сама собой, органично, повинуясь "основным инстинктам" и "невидимой руке рынка", ее место займет ЕСТЕСТВЕННАЯ Система капитализма.
Кстати, и здесь, в общем, никакого ноу-хау не было - подобный путь к 1992 г. уже в значительной мере прошли страны Вост. Европы.
Таким образом, говорить о Гайдаре - "доктринер-теоретик", "необольшевик", "экономист-экспериментатор" - полнейшая чушь. Он только брал на себя смелость осуществлять неизбежные и тяжелые решения. Отлично зная, что его будут проклинать: так дети боятся и ругают доктора "за болезнь". Одни люди - политические противники Гайдара - станут сознательно лгать на эту тему, а другие - большинство народа - легко и охотно этой лжи верить. Давление всеобщей ненависти молча, но тяжело переживалось Гайдаром, который умер в 53 года - однако это особая тема.
Хотелось бы обсудить другой вопрос. Что же все-таки получилось "на выходе"? Капитализм? Да. Но капитализм бывает РАЗНЫЙ. Например, польский "пост-социалистический капитализм" сильно отличается от российского. В чем наша СПЕЦИФИКА?
Гайдар - как и многие другие - ее отлично видел, об этом четко и много писал. Рентно-сырьевая "экономика латифундий". Традиционно всемогущий бюрократический аппарат, который никуда не "исчезнет", а станет строить "капитализм-под-себя", как он строил "социализм-под-себя". В итоге появляется Номенклатурно-Бюрократический Капитализм, ВЛАСТЕСОБСТВЕННОСТЬ: "от осины не родятся апельсины". Да, далеко не самая эффективная модель, особенно в ситуации острой Мировой Конкуренции.
Все эти "генетические недостатки" Гайдар знал куда глубже, чем его критики-либералы. Разница была в другом: по опыту своей ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, Гайдар не видел этому варианту, как его ни осуждай, РЕАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Ослабление госбюрократии усиливало вовсе не "демократию", а только "бандитский рынок", который, кстати, все равно был обречен рано или поздно мутировать в тот же "рынок бюрократический". В такой ситуации Гайдар был "державником по нужде": считал, что без "видимой руки Государства" рынок в наших широтах все равно не возникнет и "не-номенклатурный" капитализм у нас - утопия.
Это придавало его мироощущению трагизм. С другой стороны, он верил, что новые поколения, новые отрасли экономики - все равно трансформируют российский капитализм из бюрократического в "свободный". Но Гайдар знал, что ему до этого времени - не дожить.