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23.12.2019 17:43
Рубрика: Власть

Родня установит контроль

Растет число граждан, которых суд частично ограничил в правах
Текст: Владислав Куликов
Новая тенденция: увеличилось число людей, которых суд признал ограниченно дееспособными. В основном такое ограничение в правах получают граждане, ставшие алкоголиками и наркоманами. В итоге это значит, что кто-то из родных с официальной санкции суда взял под контроль кошелек игрока и пропойцы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подобных ходатайств рассматривается все больше, а процент отказов сокращается. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за полгода было рассмотрено 295 дел о признании гражданина ограниченно дееспособным. Удовлетворено 213 ходатайств. Отказано в 27,7 процента случаев. В прошлом году за шесть месяцев доля отказов была 32,2 процента. А всего тогда принято 187 таких решений.

За полгода ограничены в дееспособности 213 человек, суды стали реже отказывать в таких заявлениях

"Не могу пройти мимо игровых автоматов, потому вечно в долгах, - посетовал "РГ" Роман С., работающий таксистом. - Потому жена поставила условия, или разводимся, или она забирает у меня зарплатную карту. Пошли в суд, ее назначили попечителем, я не возражал. А что делать, не разводиться же с ней..."

Фото: iStock
Суды стали чаще ограничивать в правах игроманов и алкоголиков

Сама возможность ограничивать в дееспособности за игроманию и пристрастие к выпивке появилась шесть лет назад после внесения масштабных поправок в Гражданский кодекс. Ограничение дееспособности подразумевает установление попечительства над гражданином. Тогда уже не сам алкоголик или игроман будет получать и тратить свою зарплату, пенсию и т.п., этим займется попечитель. Принципиальный момент: для ограничения в правах крепко пьющего человека вовсе не обязательно, чтобы врачи поставили ему диагноз "алкоголизм". Нет, достаточно будет уже того, что отцовские запои пошли во вред семье. То есть папа пьет, а детям на хлеб не хватает. Примерно то же самое предполагается и с игрой.

Даже если остальные члены семьи неплохо зарабатывают, это не повод закрывать глаза на то, что, скажем, отец спускает все свои деньги на выпивку или игры. "Наличие у других членов семьи заработка или иных доходов не является основанием для отказа в удовлетворении заявления об ограничении дееспособности гражданина, если будет установлено, что данный гражданин обязан по закону содержать членов своей семьи, однако вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами не оказывает им необходимой материальной помощи либо члены его семьи вынуждены полностью или частично его содержать", поясняет Верховный суд страны.

Потому жена Романа С., имеющая работу с хорошей зарплатой, и смогла добиться контроля над супругом. А Зинаида Григорьевна из Подмосковья, стала попечительницей собственного 40-летнего сына, пристрастившегося в последнее время время к бутылке. Жены никогда не было, всю жизнь живет с мамой, которая, как в детские времена, выделяет сыну каждый день небольшие деньги на карманные расходы.

Жена поставила мужу-игроману условие: или развод, или она официально забирает у него зарплату

Всего в законе три пункта, когда гражданина можно отдать под контроль родне. Первое: игромания. Второе: алкоголь или наркотики. Третье: психическое расстройство. "Если бы еще на хронических изменщиков разрешали вешать такие ограничения, - вздыхает Надежда М. из Самары. - А то спускают деньги на любовниц почище всяких игроманов. Может, можно принять какой-то закон?" Но и сама же признает, что в перспективы у данной инициативы близки к безнадежным.

Как подчеркивает адвокат Алексей Сикайло, попечительство над человеком устанавливается бессрочно. Чтобы его отменить, надо вновь обращаться в суд.

Фото: iStock
Адвокаты смогут работать за процент от выигрыша в деле

"Сам гражданин, в отношении которого состоялось судебное решение об ограничении дееспособности, может обжаловать такое судебное решение с соблюдением установленных процессуальным законодательством сроков и оснований", - говорит Алексей Сикайло. В свою очередь, адвокат Светлана Ромахова рассказывает, что на практике суды могут отменить ограничения, если увидят, что человек справился со своими проблемами. Бросил пить. Забыл о картах. Радует, как может, родных.

Конечно, первый вопрос, который приходит на ум правозащитникам в такого рода делах: нет ли здесь почвы для злоупотреблений, не попадет ли человек, любящий иногда сыграть в подкидного, в рабство к родным и близким. Запишут на камеру, как он с азартом отбивается от шестерок, отнесут в суд - и прощай зарплата. Эксперты, с которыми проконсультировалась "РГ", считают такие страхи преувеличенными.

"Механизм ограничения предусматривает необходимость проведения экспертиз и участия прокурора по такого рода делам, - говорит адвокат Алексей Афонин. - Злоупотребления возможны, все мы люди. Однако расценивать ограничение дееспособности или признание недееспособным как рабство я бы не стал".

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