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23.12.2019 23:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детство после ящика

Единственный бэби-бокс в Подмосковье спас 45 малышей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 290(8048)
Нужны или нет бэби-боксы нашему обществу? Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на этот вопрос отвечает так: "За пять лет существования наш единственный бэби-бокс при Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах спас 45 детских жизней".

У этого ящика для подкидышей с двумя дверьми, одна из которых открывается с улицы, а вторая - со стороны медицинского учреждения, противников всегда было гораздо больше, чем сторонников. Нужно работать над профилактикой отказов, а не поощрять минутное желание матери бросить ребенка, говорят те, кто выступает против открытия бэби-боксов.

С другой стороны, если женщина вот прямо сию секунду готова оставить дитя в ящике, а никакого ящика в принципе нет - кто знает, что будет с младенцем дальше? Ведь и в мусорках задушенных детей находили, и на улице в мороз оставляли, и первым встречным норовили продать. Последний такой случай был в ноябре этого года в поселке Раменского округа Подмосковья, где мать за ненадобностью просто выбросила 1,5-месячную дочку в кусты, где ее потом подобрали случайные прохожие.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Как к бэби-боксам не относись, а они, по крайней мере, гарантируют: малыш, положенный внутрь, останется жив, а может, даже и вернется в родную семью. Так, мамы трех из 45 оставленных в Люберцах детей, через пару дней одумались и забрали их обратно. Остальным детишкам подобрали приемные или замещающие семьи. Кстати, в подмосковный ящик для подкидышей не всегда попадали только младенцы. Трое оказавшихся там малышей были в возрасте от года до двух лет.

В этом году, уточняет Ксения Мишонова, бэби-бокс в Люберцах не открывался ни разу. "Возможно, это результат социальной программы по профилактике отказов от детей в роддомах, благодаря которой число отказников в Подмосковье сократилось на 60%", - отмечает детский омбудсмен. По ее словам, сегодня в области насчитывается 25 тысяч детей-сирот, из них более 24 тысячребятишек воспитываются в приемных семьях. Остальные живут в детских домах, которых на всю область осталось 10. А, скажем, в 2013 году их было 44.

"Если сравнивать с 2013 годом, то мы стали выявлять в два раза меньше сирот", - говорит замминистра образования Подмосковья Людмила Болатаева. Меньше становится неблагополучных семей, многих нерадивых родителей удается вразумить до того, как органы опеки начинают процедуру лишения родительских прав. Тем не менее статистика такова: в этом году в области выявили 1,5 тысячи детей-сирот. "Но именно сирот, у которых умерли родители, было 400. Все остальные дети - это социальные сироты, которые стали таковыми при живых родителях", - уточнила Людмила Болатаева. 1,2 тысячи выявленных сирот удалось устроить в семьи, 300 отправились в детдома.

Кстати

В Подмосковье разработали приложение для тех, кто хочет стать приемными родителями. С его помощью можно будет не только просматривать базу ребят, живущих в детских домах, но и дистанционно общаться с органами опеки, задавая онлайн интересующие вопросы. Приложение уже работает в тестовом режиме и, как говорит Людмила Болатаева, уже через неделю его можно будет скачивать в телефоны.

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