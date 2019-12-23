Горячая линия для туристов заговорила на китайском языке

Туристы в Москве теперь могут получить консультации операторов контакт-центра на китайском языке. Об этом сообщает портал мэра столицы.

По данным портала, ранее операторы контакт-центра общались на русском и на английском языках, теперь к ним добавился и китайский.

Напомним, позвонив на горячую линию, гости города могут узнать, что посмотреть в новогодние праздники, как работает общественный транспорт, театры и музеи.

Ежемесячно на горячую линию поступает более 3 тысяч обращений.

Для того, чтобы связаться с контакт-центром, находясь в Москве или области, нужно позвонить на короткий номер 122. Для вызовов из других городов и зарубежных стран нужно набрать +7(495)122-01-11.

Контакт-центр ответит круглосуточно на русском и английском языках, а на китайском пока лишь в будни: с 08:00 до 24:00, и в выходные - с 10:00 до 22:00.

Кстати, по данным столичных властей, в этом году город посетили 19,5 миллиона туристов.