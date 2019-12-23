Новости

Умар Кремлев: Позиция боксеров - не ехать на Олимпиаду без флага и гимна 12:34
Новак: Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается 12:33
В реке под Липецком нашли тела сестер-школьниц 12:32
Вышел русский трейлер нового "Пиноккио" 12:30
Горячая линия для туристов заговорила на китайском языке 12:29
Большинство россиян узнают новости через ТВ, интернет и газеты 12:28
В Якутске из-за кори школьники и педагоги отстранены от занятий 12:27
Все билеты на первый бой Макгрегора после перерыва раскупили в первый день 12:22
Стали известны подробности драки подростков с полицией в Апатитах 12:19
Павел Грудинин избран депутатом Ленинского округа Подмосковья 12:11
Видео: каким был 2019 киногод 12:10
Лавров: Никто не должен сомневаться в ненадежности США 12:07
Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда 12:07
Обвиняемому в убийстве историку Соколову попросили продлить арест 12:05
В Приморье проверят информацию о нападении собак на прохожих 12:05
Челябинец арестован за убийство новорожденного сына из-за плача 12:02
Уральцы смогут увидеть в небе кольцеобразное солнечное затмение 12:01
Минск подписал "дорожную карту" по отмене роуминга с Россией 11:53
Сбербанк планирует отменить "банковский роуминг" к середине 2020 года 11:53
В детсаду в Копейске отравились дети и воспитатель 11:50
В Уфе по факту убийства семьи возбудили уголовное дело 11:48
Оливия Колман снимется в сериале своего мужа 11:47
Для бюджетников Заполярья 31 декабря станет выходным днем 11:45
Лавров: Москва не отойдет от своего внешнеполитического курса 11:43
ЦОДД попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
23.12.2019 12:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Горячая линия для туристов заговорила на китайском языке

Текст: Ирина Огилько

Туристы в Москве теперь могут получить консультации операторов контакт-центра на китайском языке. Об этом сообщает портал мэра столицы.

По данным портала, ранее операторы контакт-центра общались на русском и на английском языках, теперь к ним добавился и китайский.

Напомним, позвонив на горячую линию, гости города могут узнать, что посмотреть в новогодние праздники, как работает общественный транспорт, театры и музеи.

Ежемесячно на горячую линию поступает более 3 тысяч обращений.

Москвичей с 2020 года будут оповещать об изменениях в работе метро

Для того, чтобы связаться с контакт-центром, находясь в Москве или области, нужно позвонить на короткий номер 122. Для вызовов из других городов и зарубежных стран нужно набрать +7(495)122-01-11.

Контакт-центр ответит круглосуточно на русском и английском языках, а на китайском пока лишь в будни: с 08:00 до 24:00, и в выходные - с 10:00 до 22:00.

Кстати, по данным столичных властей, в этом году город посетили 19,5 миллиона туристов.

Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Развитие туризма в России

Главное сегодня

Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
Строившие "Северный поток-2" суда Allseas покинули место работ
В России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот