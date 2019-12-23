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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московский зоопарк подарит бесплатный билет посетителям за подарок животным

Текст: Ирина Огилько

Московский зоосад объявил акцию "В зоопарке ждут подарки", которая пройдет с 25 по 31 декабря. Посетители смогут принести игрушки животным и получить за это бесплатный входной билет.

Московский зоопарк 31 декабря изменит режим работы

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, пункт приема зоо-подарков будет работать на главном входе ежедневно с 9.00 до 16.00.

"Наши специалисты составили перечень тех подарков, которые придутся по душе и будут полезны животным. Это такой своеобразный вишлист, который гарантирует, что каждый подарочек будет использоваться по назначению, а не лежать без дела", - рассказывает гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Так, купить можно всевозможные мячи, гантели, лестницы для птиц, косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Подарок должен быть полезным, чтобы помочь разнообразить жизнь обитателей зоопарка в канун новогодних праздников. Всех участников акции вместе с принесенными подарками будут фотографировать волонтеры зоопарка, фотографии разместят в социальных сетях.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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