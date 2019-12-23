На сбившего рабочих в Новой Москве тракториста завели уголовное дело

В отношении тракториста, сбившего двух дорожных рабочих на территории ТиНАО, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России по столице.

Как сообщает портал СК, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ"). Согласно следствию, вчера, 22 декабря, во время очистки дороги, транспортное средство на Калужском шоссе (территория ТиНАО) совершило наезд на двух рабочих 35 и 32 лет. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Их тела водитель транспортного средства попытался скрыть.

В настоящее время с водителем проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.