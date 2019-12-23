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Названы победители хоккейного турнира "Росатома"

22 декабря 2019 года в нововоронежской ледовой арене "Остальная" завершился II Открытый турнир по хоккею АТР АЭС на призы Акционерного Общества "Концерн Росэнергоатом" среди сборных Концерна, городов-спутников и областных команд. Чемпионат посвящен 55-летию Нововоронежской атомной электростанции.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В турнире приняли участие 12 команд от восьми атомных станций России, а также сборные Атомэнергоремонта, Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации, Объединенного проектного института, городского округа город Нововоронеж, Концерна "Росэнергоатом".

Чемпионат длился ровно неделю. В первый день состоялся уникальный дружеский матч между командой Концерна "Росэнергоатом" и сборной "Легенды хоккея". В последний день - 22 декабря - состоялось два поединка. В борьбе за третье место сошлись команды Белоярской АЭС и "Новик" Нововоронежской АЭС. Со счетом 3:1 победили хозяева льда - нововоронежские хоккеисты.

Драматичный финал между сборными Ленинградской и Кольской АЭС завершился со счетом 9:1 в пользу спортсменов из Полярных Зорь (Кольская АЭС).

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже атомщики сыграли с "Легендами хоккея"

"Дорогие участники соревнований, болельщики, жители Нововоронежа. Чемпионат завершился. Бескомпромиссно сражались все команды. Мы поздравляем тройку лидеров турнира. Но на самом деле, проигравших здесь нет, есть только победители. Мы были свидетелями настоящего праздника спорта. Наш турнир набирает обороты, к нам присоединяются новые команды, а это значит, дальнейшим хоккейным баталиям быть", - сказал на церемонии закрытия директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

"От областной и Всероссийской Федерации хоккея поздравляю вас с успешным проведением Турнира. Я уверен, гостям понравилось в Нововоронеже, потому что здесь такие руководители и такие люди, которые очень любят хоккей. Президент Федерации хоккея России заметил их труд, значит, они все делают правильно",- отметил президент Воронежской областной общественной организации "Федерация хоккея" Александр Трубецкой.

На торжественной церемонии закрытия были вручены благодарственные письма от президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка: заместителю председателя Правительства Воронежской области Сергею Честикину, главе администрации Нововоронежа Владимиру Лещенко, заместителю директора Нововоронежской АЭС по общим вопросам Вячеславу Шварову, генеральному директору МАУК "Ледовая арена "Остальная" Александру Толубаеву, президенту Нововоронежской Федерации по хоккею Антону Телешеву.

Кроме кубков и медалей победителям и призерам на церемонии вручили индивидуальные награды. Лучшим нападающим турнира был признан Павел Гриб ("Новик", Нововоронежская АЭС); лучшим бомбардиром - Андрей Реут (Кольская АЭС); лучшим защитником - Иван Луконин (Белоярская АЭС); лучшим вратарем - Дмитрий Киселев ("Уран", Нововоронежская АЭС). Кубок в номинации "Приз зрительских симпатий" завоевала команда "Уран" (Нововоронежская АЭС).

Фото: Нововоронежская АЭС
Новоронежские атомщики приняли участие форуме добровольцев

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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