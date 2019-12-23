В канун новогодних праздников на территории полигона Пожарно-спасательного центра Москвы в деревне Апаринки столичные службы спасения опробовали подарок властей. Им стал необычный тренажер в виде недостроенного трехэтажного модульного здания, стены которого состоят из подвижных бетонных плит, из которых торчат прутья арматуры, а лестницы ведут на этажи высотой даже в полметра.

Такую необычную конструкцию имеет учебно-тренировочный комплекс "Завал". Специалисты утверждают, что в России таких реалистичных баз для подготовки спасателей еще не было. "В тренажере отражены наиболее сложные моменты чрезвычайных катастроф, - рассказал "РГ" старший расчета пожарного подразделения 211 Алексей Шляпин. - Здесь можно отработать приемы, которые применялись при спасении людей из сошедшего с рельсов метропоезда на перегоне у станции "Славянский бульвар", после взрывов жилых домов, в обрушившемся комплексе "Трансвааль-парк" и Басманном рынке.

Всего, по словам Шляпина, в комплексе 26 вариантов трудных "завалов", каждый из которых отыгран в одной из секций сооружения. Так, по сценарию, пожарные и спасатели должны извлечь двух пострадавших со второго и третьего этажа горящего дома. Крики о помощи, вой сирен, треск огня и обрушающихся конструкций эмоционально усложняют работу. Как рассказал Шляпин, звуковые эффекты были записаны во время настоящих ЧП. Их включает оператор в любой последовательности или сочетании, главная задача - усилить реальность происходящего.

Я рассматриваю сооружение, а тем временем запускается секундомер и первые спасатели начинают решать задачу по спасению двух манекенов. Сначала сооружают подпорку - "крепь" под "нависающую" бетонную плиту, чтобы не упала, пока не вытащены люди. Затем высверливают гидравлическим бетонорезом дыру, да так, чтобы никому не повредить бетонной стружкой глаза. Пробираются на второй этаж. Здесь уже все заволокло дымом, правда, не настоящим, а глицериновым - театральным. Но вой сирен усиливается, звуковое напряжение растет, спасатели снимают манекен, проколотый арматурой, оказывают ему экстренную помощь. Путь на третий этаж к пострадавшему перегородила подвижная плита на цепочках... За двадцать минут оба манекена спасены. Одному помогли самостоятельно спуститься по специально натянутой веревке, ко второму пробрался на выручку спасатель. Тем временем следующая команда резала в дымовой завесе железную заблокированную дверь гаражного бокса.

За происходящим наблюдали инструкторы из специального помещения, оборудованного большими мониторами. Здесь во всех подробностях и с любого ракурса можно увидеть действия сотрудников, а потом уже в записи проанализировать ошибки. Как поделился с "РГ" доброволец член всероссийского студенческого корпуса спасателей Антон Будкевич, реалистичность комплекса поражает, особенно когда над головой стучит секундомер. "Работать спасателем я начал еще студентом МИРЭА (Российский технологический университет), друзья позвали, сказали, что будет интересно и весело, - рассказал он. - На самом деле, веселости мало, но интерес остался. Нас, добровольцев, отправляют в самые сложные места. Например, я участвовал в ликвидации последствий сошедшего с рельсов в метро поезда. В комплексе мне понравились узкие лазы, можно потренироваться работать в тесных неудобных условиях. За нашу помощь денег не платят, все делается на чистом энтузиазме и по велению серца. Только формой и снаряжением обеспечивают. В обычной жизни я программист".

По данным пресс-службы департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы, на новом тренировочном комплексе будут и обучать добровольцев, и повышать квалификацию кадров различных подразделений служб спасения города, в том числе и входящих в комплекс городского хозяйства столицы.