Павел Грудинин избран депутатом Ленинского округа Подмосковья

По предварительным результатам выборов в совет депутатов Ленинского городского округа Подмосковья, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин получил место в совете от фракции КПРФ.

Как сообщает Московская областная избирательная комиссия, явка на этих выборах, прошедших в минувшее воскресенье, составила 17,22 процента. Из 30 мест в совете 15 достались кандидатам от "Единой России", 4 - от КПРФ, 2 - от ЛДПР, одно - от партии "Яблоко" и 8 мандатов выиграли самовыдвиженцы.

Павел Грудинин избрался от города Видное, входящего в Ленинский округ Московской области. Напомним, год назад, когда округ был еще Ленинским районом, Грудинин возглавлял совет депутатов Видного. Но в феврале 2019-го его сняли с поста и лишили депутатского мандата - как тогда говорилось, за то, что под его руководством работа совета не была организована должным образом. Вскоре после этого Ленинский район был реформирован в городской округ.