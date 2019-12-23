Редкая орхидея "Серебряный башмачок" расцвета в Москве

Редкая и ароматная азиатская орхидея Пафиопедилум мелкоцветковый или "Серебряный башмачок" расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе "Аптекарского огорода".

Зацвело растение на фестивале "Тропическая зима" в одной из витрин с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее.

Впервые Пафиопедилум мелкоцветковый был описан китайскими ботаниками в 1951 году, причем на основании больного или недоразвитого растения. Ведь название micranthum происходит от греческого слова, переводящегося как мелкий.

К слову, растение очень капризное и редко цветет. А увидеть в живой природе его можно на севере Вьетнама и в Южном Китае на высоте от 360 до 1600 метров - на утесах и расщелинах с глиной, известняком и опавшими листьями. Душистые цветки растения достигают в диаметре 10 сантиметров и обладают очень большой "губой" при небольших листьях.

Впервые выставленное растение, сочетающее миниатюрные бархатистые листья и красивым мраморным рисунком, вызвало настоящую сенсацию в 1981 году в Лондоне.