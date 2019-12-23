Купить спиртные напитки в новогоднюю ночь и во время всех рождественских каникул в Москве можно будет не в каждом магазине. Не будут торговать ими, например, супермаркеты, расположенные рядом с местами массовых гуляний, включая парки и площадки ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество". Где же тогда купить бутылочку игристого в праздничные дни, выяснял корреспондент "РГ".

По закону в столице и в будни запрещено торговать алкоголем после 23.00. Но в канун Нового года и в каникулы ограничений в продаже алкоголя будет еще больше. В частности, запретят торговать им в местах массовых мероприятий и вблизи них. Там разрешено продавать его только ресторанам и кафе, но только при посещении их, а не на вынос. Эти ограничения касаются не только центра города, где пройдут основные представления, но и праздничных площадок во всех районах Москвы. Эксперт департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова рассказала, что под запрет попадет весь алкоголь - крепкие и слабоалкогольные напитки, пиво в любой таре, а также соки и сладкие газировки в стеклянных емкостях. Ограничения будут распространяться и на парковые зоны столицы. Там купить спиртное тоже можно в кафе, ресторанах и барах, но выпить придется на месте, гулять по городу с бутылкой запрещено.

Москвичи привыкли: там, где массовые мероприятия, алкоголь не продается

"Ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники в Москве уже традиционное и ни у кого не вызывает особого беспокойства. Москвичи привыкли: там, где массовые мероприятия, алкоголь не продается. Соответствующие рекомендательные письма заранее направлены в муниципалитеты, которые предупредят предпринимателей об ограничении продаж", - рассказала Романова.

Итак, с 31 декабря по 5 января фестиваль "Путешествие в Рождество" развернется на главной улице столицы - Тверской, которая в эти дни станет пешеходной, а также захватит Моховую, Охотный Ряд и Театральный проезд, площадь Революции и Красную площадь. Продавать алкоголь здесь не будут, так же как и в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном, Никитском, Глинищевском и Брюсовом переулках. Попасть туда можно будет через контрольно-пропускные пункты. Москвичей и туристов в алкогольном опьянении, граждан с оружием, любыми напитками в стеклянной таре и пиротехническими изделиями на праздник не допустят. Все эти предметы изымут в ходе досмотра.

В остальных районах города также продажу спиртного будут ограничивать на время праздничных мероприятий, которые запланированы с 31 декабря по 8 января.

За порядком в новогодние праздники будут следить свыше 40 тысяч человек. В новогоднюю ночь в центре города охранять правопорядок и безопасность горожан и туристов будут более 11 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, а также 2,5 тысячи народных дружинников и две тысячи работников частных охранных организаций. Все площадки празднований ежедневно, перед проведением мероприятий, будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками. Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев будут задействованы в метрополитене, на станциях Московского центрального кольца и станциях Московских центральных диаметров.