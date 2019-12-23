Российские военные привезли в Сирию пряники и мед

Почти четыре тонны сладостей доставили в Сирию российские военные. Гуманитарную помощь собрали жители Тульской области. Это 286 коробок тульских пряников и 60 упаковок меда по 30 килограммов.

"Мед лучше направить в больницы, школы и так далее, а пряники можно раздавать индивидуально, хватит многим. Мы рассчитываем, что эта акция поднимет детям настроение, создаст ощущение праздника", - заявил глава правительства Тульской области Валерий Шерин.

Первую партию подарков раздали в деревне Баамрайль в провинции Тартус, сообщает РИА Новости.