Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом

В столичном регионе наконец-то выпадет снег. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил "Вечерней Москве", что снегопада стоит ожидать уже к концу этой недели. А в новогоднюю ночь город основательно завалит.

Оттепель, начавшаяся в понедельник, сохранится в ближайшие два дня. Днем будет до плюс 5 градусов, ночью - не ниже ноля. Только в четверг начнет холодать. Умеренные морозы начнут усиливаться к концу недели, выпадет снег.

А 31 декабря синоптики ждут обильный снегопад и - до минус 5.