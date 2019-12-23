СК начал проверку после отравления угарным газом семьи в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде пожилые супруги обнаружены мертвыми в своей квартире. По предварительным данным, смерть 67-летней хозяйки и ее 62-летнего супруга произошла из-за отравления угарным газом.

Следственный комитет РФ начал проверку. По словам старшего помощника руководителя областного главка СК Ольги Врадий, специалисты обнаружили на кухне водонагревательный котел, у которого отсутствовала гофра-труба для отвода продуктов горения газа. А все окна в квартире были плотно закрыты, да еще и заклеены целлофановой пленкой.

Между тем, недавно гендиректор Мособлгаза Дмитрий Голубков, выступая перед журналистами, заявил, что отравления угарным газом - самые частые несчастные случаи в газифицированных жилых домах. "Это происходит каждую неделю и не всегда попадает в статистику", - констатировал Голубков. Чаще всего причинами таких отравлений становятся нарушения правил безопасности - закрытие "некрасивых" вентиляций или самостоятельный перемонтаж газового оборудования.