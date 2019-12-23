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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин открыл в новой Москве дорогу

Текст: Сергей Жуков, Аркадий Колыбалов
В новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино - Саларьево. Движение по нему запустил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, дорожный каркас постепенно обретает четкие очертания. С 2012 года на присоединенных территориях построено более 200 км новых дорог. Сюда входит и реконструкция Калужского шоссе. И вот готов первый участок дороги Марьино-Саларьево - от улицы Адмирала Корнилова до магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Его длина - чуть больше трех километров. На новом отрезке - четыре полосы, по две в каждую сторону. Вдоль оборудованы пешеходный тротуар, установлены светофоры и остановки общественного транспорта.

По новой дороге жители девяти ближайших населенных пунктов смогут подъехать к станциям метро "Филатов луг" и "Саларьево", рассказал Собянин. "Участок автодороги, которая свяжет деревни Марьино и Саларьево, фактически станет дублёром Киевского и Калужского шоссе, - добавил мэр. - Магистраль пройдет от улицы Адмирала Корнилова до автодороги М3-Середнево-Марьино-Десна".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Строить автодорогу Марьино-Саларьево протяженностью 12 километров начали в декабре 2017 года. Возводят ее в три этапа. Первый участок дороги открыт 23 декабря. Второй (от магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе до проектируемого проезда № 7031) и третий (от проектируемого проезда № 7031 до автодороги М3-Середнево-Десна) еще строятся. Закончить оставшиеся две части строители рассчитывают в следующем году.

За семь лет в новой Москве построено и реконструировано 27 дорожных объектов. Самые значимые - дорога от Боровского до Киевского шоссе, от Рассказовки до Московского и центральная магистраль в поселке Коммунарка с выходом в район Бутово. Последняя соединяет между собой старую и новую Москву.

Сейчас на присоединенных территориях реконструируют еще более 100 километров дорог. Кроме того, на федеральные деньги возводится первый пусковой комплекс ЦКАД (25 км) и железнодорожный путепровод у станции "Внуково" (1 км). Как ожидается, всего до 2024 года в новой Москве сделают свыше 505 километров автомобильных дорог.

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