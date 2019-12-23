Новости

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 15:34
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 15:27
Более трети россиян пользуются средствами для обхода блокировок 15:21
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года 15:19
Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину 15:19
Новый профстандарт для преподавателей вузов может появиться в течение полугода 15:18
В Петербурге будет новый уполномоченный по правам ребенка 15:16
СК сообщил о двух полицейских, пострадавших при стрельбе в Саратове 14:54
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: стала известна цена кроссовера Seltos 14:52
На сбившего рабочих в Новой Москве тракториста завели уголовное дело 14:48
Постпред: Американские санкции не остановят "Северный поток -2" 14:47
Hubble заснял "летающую тарелку" в созвездии Mensa 14:45
В Москве пройдет IV Всероссийский форум профессионалов сферы PR 14:36
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17 14:32
В Прикамье девять человек пострадали в ДТП с автобусом 14:31
СМИ: Следственный комитет проводит обыски в ФТС 14:30
Оружие "ледяного человека" Этци признали древнейшим в мире 14:30
Власти Москвы увеличат компенсации за снос гаражей 14:21
Около 950 работ вошли в собрание Третьяковской галереи в 2019 году 14:21
Совфед одобрил допуск иностранных пилотов на экспериментальные самолеты 14:16
Первым серийным электропикапом будет Lordstown Endurance, а не Tesla 14:14
В Китае начали испытывать ударный беспилотный катер 14:14
В Костроме открылся бесплатный кинотеатр 14:09
Судьи, отдавшие победу Кудряшову, дисквалифицированы на полтора года 14:04
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
23.12.2019 14:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Костроме открылся бесплатный кинотеатр

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: Администрация города Костромы Фото: Администрация города Костромы
Фото: Администрация города Костромы

Необычная новогодняя акция стартовала в Костроме: на время зимних каникул у главной елки города установили большой экран для бесплатного просмотра добрых семейных фильмов и сказок.

В предновогодние и новогодние дни Сусанинская площадь Костромы превратится в бесплатный кинозал под открытым небом. Как сообщает мэрия, для жителей и гостей города решили организовать кинопоказы художественных фильмов и мультфильмов.

- Демонстрация фильмов начинается сегодня и будет организована ежедневно до 3 января. Время кинопоказов - с 9 часов до 21 часа. Репертуар составлен с учетом интересов юных и взрослых зрителей. Костромичам и гостям города предложат семейные художественные фильмы, детские фильмы-сказки, мультипликационные фильмы, - сообщили в горадминистрации.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
В новогодние праздники можно заработать более 100 тысяч рублей - эксперты

В программу показа инициаторы акции включили художественные и анимационные фильмы 1940-1990 годов. С экрана у главной елки города зрители увидят фильм "Карнавальная ночь", сказки "Морозко", "Снегурочка", "Снежная королева". Для детей приготовлены мультфильмы "Дед Мороз и лето", "Двенадцать месяцев", "Варежка", "Золушка", "Щелкунчик", "Как Ёжик и Медвежонок Новый год встречали", "Умка" и другие.

Помимо выступлений любимых артистов и героев мультфильмов с большого экрана прохожих будут поздравлять земляки - взрослые, школьники и даже воспитанники детских садов. Акцию с бесплатным новогодним кинозалом в Костроме организовали впервые.

В предыдущие годы Сусанинская площадь нередко становилась местом проведения традиционного фестиваля снежно-ледовых фигур. Однако в этом году из-за аномально теплой и бесснежной погоды организовать ледовый фестиваль пока не получилось.

Официально новогодние мероприятия в областном центре стартовали 22 декабря. В Кострому, которую называют родиной Снегурочки, из Великого Устюга приехал Российский Дед Мороз. Вместе со своей сказочной внучкой он зажег огни на городских елках, наградил победителей конкурса маскарадных масок и ответил на вопросы журналистов. Кульминацией встречи стал праздничный фейерверк.

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Новый год

Главное сегодня

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17
Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни