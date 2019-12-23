В Костроме открылся бесплатный кинотеатр

Необычная новогодняя акция стартовала в Костроме: на время зимних каникул у главной елки города установили большой экран для бесплатного просмотра добрых семейных фильмов и сказок.

В предновогодние и новогодние дни Сусанинская площадь Костромы превратится в бесплатный кинозал под открытым небом. Как сообщает мэрия, для жителей и гостей города решили организовать кинопоказы художественных фильмов и мультфильмов.

- Демонстрация фильмов начинается сегодня и будет организована ежедневно до 3 января. Время кинопоказов - с 9 часов до 21 часа. Репертуар составлен с учетом интересов юных и взрослых зрителей. Костромичам и гостям города предложат семейные художественные фильмы, детские фильмы-сказки, мультипликационные фильмы, - сообщили в горадминистрации.

В программу показа инициаторы акции включили художественные и анимационные фильмы 1940-1990 годов. С экрана у главной елки города зрители увидят фильм "Карнавальная ночь", сказки "Морозко", "Снегурочка", "Снежная королева". Для детей приготовлены мультфильмы "Дед Мороз и лето", "Двенадцать месяцев", "Варежка", "Золушка", "Щелкунчик", "Как Ёжик и Медвежонок Новый год встречали", "Умка" и другие.

Помимо выступлений любимых артистов и героев мультфильмов с большого экрана прохожих будут поздравлять земляки - взрослые, школьники и даже воспитанники детских садов. Акцию с бесплатным новогодним кинозалом в Костроме организовали впервые.

В предыдущие годы Сусанинская площадь нередко становилась местом проведения традиционного фестиваля снежно-ледовых фигур. Однако в этом году из-за аномально теплой и бесснежной погоды организовать ледовый фестиваль пока не получилось.

Официально новогодние мероприятия в областном центре стартовали 22 декабря. В Кострому, которую называют родиной Снегурочки, из Великого Устюга приехал Российский Дед Мороз. Вместе со своей сказочной внучкой он зажег огни на городских елках, наградил победителей конкурса маскарадных масок и ответил на вопросы журналистов. Кульминацией встречи стал праздничный фейерверк.