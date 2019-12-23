В московских автобусах пройдет акция "Голос пассажира"

С 25 декабря по 8 января на 248 маршрутах автобусов столицы поздравлять москвичей впервые будут обычные горожане. Об этом "РГ" сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".

Как рассказали в пресс-службе учреждения, всю минувшую неделю на предприятии записывали поздравления простых москвичей.

"Приходили записывать "звуковые открытки" целыми семьями, в результате у нас получилось 82 записи, - пояснили в пресс-службе. - Транслировать поздравления будут на 248 маршрутах семи частных перевозчиков, работающих в структуре городского общественного транспорта Москвы. Поздравления будут включать между объявлениями об остановках, оплате проезда и прочей традиционной голосовой информации".