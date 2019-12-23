В Москве побит температурный рекорд

В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Такая температура воздуха побила предыдущий рекорд для этого дня, установленный в 2015 году и составляющий +5,9.

- Это третий температурный рекорд нынешнего месяца, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Не исключено, что декабрь станет еще не раз рекордсменом. Так, в ближайшую среду может быть побит температурный рекорд, также месяц может стать лидером по числу дней без снега и самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Позднякова напомнила, что тепло со среды начнет уходить из региона. В четверг на термометре будет преимущественно минусовая температура воздуха: -5…-1. А вот что касается осадков, то метеорологи обещают первый снегопад не ранее выходных.