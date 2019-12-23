В Басманном районном суде Москвы идет судебный процесс над бандой хакеров-мошенников, опустошивших счета десятка российских компаний.

На скамье подсудимых оказались 30-летний уроженец Кингисеппа Ленинградской области Максим Матюшев, 32-летний Андрей Жданов из Новосибирска и 33-летний москвич Кирилл Кулабухов. Всем троим вменяется часть 4 статьи 159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации", а также "создание организованного преступного сообщества и участие в нем". Обе статьи очень серьезные и лишить свободы могут надолго. Гособвинитель запросил для подсудимых сроки от 10 до 15 лет.

По версии следствия, молодые люди взломали компьютерные базы РЖД и авиакомпании S7, после чего организовали махинацию с фиктивным возвратом билетов. Всего преступники украли около 17 млн рублей. В деле около 60 эпизодов мошенничества в отношении 31 компании. Хакеры действовали в Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске, Алтайском крае и подмосковном Домодедово.

Известно, что приговор обвинительный. Это следует из слов судьи Артура Карпова, который в понедельник начал зачитывать приговор (к моменту выпуска газеты приговор еще не был оглашен полностью). Кстати, судебный процесс длился больше года - начался он в конце октября 2018 года.

Стоит отметить, что расследование этого дела вела следователь по особо важным делам управления МВД России на транспорте по ЦФО Евгения Шишкина. Ее застрелили в октябре 2018 года возле дома в Красногорском районе Московской области. Согласно основной версии, убийство было совершено из-за профессиональной деятельности Шишкиной.

В организации расправы подозревается IT-специалист Ярослав Сумбаев. Исполнителем убийства, как считают следователи, выступил студент Абдулазиз Абдулазизов, а посредником - его товарищ из Санкт-Петербурга (на момент совершения преступления несовершеннолетний). Признавшие вину молодые люди в суде пояснили, что нашли объявление о заказе убийства в "даркнете". За его исполнение им причитался 1 миллион рублей в биткоинах.

Сумбаева в октябре выдала России Грузия. Сейчас он находится под стражей и обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору" и "Создание преступного сообщества", связанного как раз с аферой с фиктивным возвратом билетов.