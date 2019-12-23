Новости

Путин допустил возможность возвращения единого сельхозналога 20:07
Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой 20:05
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США 20:04
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину 19:55
Минэкономразвития запустило новую версию официального сайта 19:53
Госдеп выступил против американских санкций в отношении Турции 19:51
Ученые выяснили, каков был риск насильственной смерти у римских императоров 19:50
Ласицкене завоевала очередной титул 19:35
Путин назвал "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы 19:22
ОБСЕ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами в Донбассе 19:04
В поезде в Крым за первые часы поездки скупили самые дорогие сувениры 18:50
Названы самые покупаемые книги 2019 года 18:46
Создатели серии игр "Ведьмак" заключили соглашение с Сапковским 18:46
Модернизация терминала в аэропорту Минск завершится в начале 2020 года 18:39
Путин рассказал, что пьет вместо чая 18:36
В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского 18:30
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК 18:29
Путин рассказал об эффекте "регуляторной гильотины" для села 18:28
Избитую ингушскую девочку с ампутированной рукой выпишут из больницы 18:24
"Северному потоку-2" осталось 160 километров 18:18
Глава Boeing подал в отставку 18:17
Во МХАТе имени Горького представили сказку под Новый год 18:15
В Петербурге будут судить главу туроператора "Солвекс-Турне" 17:56
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц 17:55
В Сочи туристы застряли ночью в горах на высоте 2300 метров 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
23.12.2019 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хакеры-миллионеры

Компьютерным взломщикам, вскрывшим базы РЖД и авиакомпании, выносят приговор
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
В Басманном районном суде Москвы идет судебный процесс над бандой хакеров-мошенников, опустошивших счета десятка российских компаний.

На скамье подсудимых оказались 30-летний уроженец Кингисеппа Ленинградской области Максим Матюшев, 32-летний Андрей Жданов из Новосибирска и 33-летний москвич Кирилл Кулабухов. Всем троим вменяется часть 4 статьи 159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации", а также "создание организованного преступного сообщества и участие в нем". Обе статьи очень серьезные и лишить свободы могут надолго. Гособвинитель запросил для подсудимых сроки от 10 до 15 лет.

По версии следствия, молодые люди взломали компьютерные базы РЖД и авиакомпании S7, после чего организовали махинацию с фиктивным возвратом билетов. Всего преступники украли около 17 млн рублей. В деле около 60 эпизодов мошенничества в отношении 31 компании. Хакеры действовали в Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске, Алтайском крае и подмосковном Домодедово.

1,2 миллиарда сведений о пользователях обнаружено на хакерском сервере

Известно, что приговор обвинительный. Это следует из слов судьи Артура Карпова, который в понедельник начал зачитывать приговор (к моменту выпуска газеты приговор еще не был оглашен полностью). Кстати, судебный процесс длился больше года - начался он в конце октября 2018 года.

Стоит отметить, что расследование этого дела вела следователь по особо важным делам управления МВД России на транспорте по ЦФО Евгения Шишкина. Ее застрелили в октябре 2018 года возле дома в Красногорском районе Московской области. Согласно основной версии, убийство было совершено из-за профессиональной деятельности Шишкиной.

В организации расправы подозревается IT-специалист Ярослав Сумбаев. Исполнителем убийства, как считают следователи, выступил студент Абдулазиз Абдулазизов, а посредником - его товарищ из Санкт-Петербурга (на момент совершения преступления несовершеннолетний). Признавшие вину молодые люди в суде пояснили, что нашли объявление о заказе убийства в "даркнете". За его исполнение им причитался 1 миллион рублей в биткоинах.

Сумбаева в октябре выдала России Грузия. Сейчас он находится под стражей и обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору" и "Создание преступного сообщества", связанного как раз с аферой с фиктивным возвратом билетов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17