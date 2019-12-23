Сразу несколько регионов страны накануне Нового года приготовили своим жителям подарки - в разных частях России открываются новые мосты. Об этом на своих страницах пишут партнеры "Российской газеты".

Новость о таком событии пришла с юга Липецкой области. Как свидетельствует "Липецкая газета", современный мост - долгожданное событие для жителей старинного города Лебедяни. Мост связывает две части Пушкарской слободы, раскинувшейся на обоих берегах Дона. Однако на этом грандиозные предновогодние подарки для региона не заканчиваются: в тот же день на окраине Лебедяни открылся новый современный Дом культуры.

Свой "мост дружбы" накануне Нового года появился и в Чувашии. Связали два берега одной реки жители двух соседних деревень Урмарского района - Козыльяры и Шигали, разделенные рекой Сугуткой, сообщила газета "Советская Чувашия". Новый мост построен через реку Узолу в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это сооружение по местным масштабам весьма внушительное - 70 метров в длину и почти 13 в ширину. По мосту уже началось автомобильное движение. Все эти мосты - настоящие, железобетонные, можно потрогать рукой, убедиться в их крепости и надежности. Но все же не обойтись нам и без мостов виртуальных. Именно на такое "мостостроительство" нацелена работа молодых липецких компьютерщиков, которые участвуют в традиционном конкурсе, проходящем уже в четвертый раз. "Компьютерные гении" соревнуются в умении придумать и воплотить в жизнь общественно полезный проект - например, предложить прототип сайта или мобильного приложения, при помощи которых любой желающий сможет реально участвовать в конкретных программах по улучшению жизни своих земляков. Как сообщает "Липецкая газета", один из таких проектов уже реализован. В поликлиниках города внедрена система, позволяющая быстро, без бумажной волокиты в регистратуре, попасть на прием к врачу.