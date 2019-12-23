В реке под Липецком нашли тела сестер-школьниц

В реке Матренка в Добринском районе Липецкой области нашли тела двух девочек - сестер 7 и 11 лет. Как сообщили в СУ СК по региону, по факту смерти детей начали доследственную проверку.

Трагедия произошла накануне: школьниц обнаружил их старший брат в окрестностях села Дурово. Он отправился на поиски, не дождавшись девочек дома. Судмедэксперты не обнаружили на телах школьниц признаков насильственной смерти. Они пришли к выводу, что девочки утонули в ледяной воде, провалившись в полынью, когда пришли на речку с санками.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания и проживания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в следственном управлении СК РФ по Липецкой области. - Практически каждый сезон сопровождается несчастными случаями на водных объектах с участием малолетних детей. По льду дети пересекают водоемы или активно используют спуски к ним в качестве горок, что небезопасно. Региональное управление Следственного комитета России предупреждает об опасности выхода на лед, тем более в условиях аномально теплой зимы. Соблюдение детьми правил безопасности на водоемах необходимо контролировать их законным представителям.