Власти Москвы увеличат компенсации за снос гаражей

В ближайшее время в столице увеличат компенсации владельцам гаражей, которые идут под снос в кварталах реновации. Об этом в интервью "Вечерней Москве" заявил мэр Сергей Собянин.

"Нет такой цели - снести все подряд гаражные кооперативы. Наоборот, было бы очень хорошо, если бы владельцы гаражей объединились и привели свою территорию в порядок. Кто хочет построить капитальный паркинг, всегда найдет поддержку в управе и префектуре", - сказал глава города.

Сейчас размер компенсации за один бокс составляет от 150 до 300 тысяч рублей. Многие владельцы гаражей считают, что сумма занижена. "Наверное, они правы, в ближайшее время все посчитаем и увеличим размеры компенсаций", - отметил Собянин.