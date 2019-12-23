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23.12.2019 10:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы записали видеообращение из-за лжеминирования школ

Текст: Ирина Огилько

На странице социальной сети департамента образования и науки Москвы опубликовано видеообращение к родителям школьников и воспитанников детских садов столицы. В трехминутном ролике замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей и учеников не паниковать в связи с участившимися угрозами о минировании и эвакуациях.

Фото: iStock
В ЕАО при эвакуации "заминированного" детсада погибла воспитательница

- Мы понимаем, что частотность такого рода происшествий влияет на учебный процесс и мешает ему, но мы должны прекрасно понимать, что безопасность детей - это главная наша задача, - заявил Молев.

По мнению чиновника, целью организаторов массовой рассылки угроз как раз является создание напряженности, Молев призвал не поддаваться панике.

Он напомнил, что при эвакуации, детям нужно спокойно и по возможности быстро следовать инструкциям учителя или воспитателя, не теряться.

Отметим, что это первое официальное обращение городских властей в связи с волной лжеминирований.

Напомним, что первые звонки о минировании начались в столице 28 ноября. Поступают такие звонки в будни, ежедневно, и чаще всего затрагивают суды. В Москве пик угроз пришелся на 19 декабря, когда за день проверили около одной тысячи объектов, из которых эвакуировали в общей сложности 170 000 человек.

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