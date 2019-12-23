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23.12.2019 18:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Во МХАТе имени Горького представили сказку под Новый год

Текст: Елена Яковлева

Премьерой "Снежной королевы" - и по Андерсену , и по Шварцу одновременно - пополнил свой сказочный детский репертуар МХАТ имени Горького. История с обновлением "Синей птицы" вернула зрительское внимание к дневным детским спектаклям театра.

Фото: Алтайский краевой театр кукол "Сказка"
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Новая предновогодняя премьера удивляет последовательной верностью объявленным новым менеджментом принципам - снимать клишированные наслоения атеистического 20 века, не бояться религиозного, христианского содержания пьес. Маленькие герои спектакля молятся, вслух произнося первые слова известных молитв. Герда поет известный андерсеновский припев "Роза цветет. Красота, красота! Скоро узрим мы младенца Христа", звучит, без купюр, "Кай… хотел прочесть "Отче наш", но в уме у него вертелась одна таблица умножения".

После спектакля было слышно и видно, как превалирующие среди зрителей дети награждали своей симпатией в первую очередь положительных и смешных героев. Пришедшему со мной зрителю Тимофею 11 лет понравились положительная Герда и смешная лошадь, а зрительнице Варваре 5 лет - Герда и красивый, молчаливый Ангел. Мы привыкли почти, как к аксиоме "зло быстро ловит и цепко держит наше внимание, добро - нет", но, возможно, в раннем детстве это не так. И кто его знает, нет ли у нас шанса, закрепив детскую любовь к ангелам, продлить ее и на взрослый возраст.

Фото: Светлана Усольцева
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Детское внимание помогает удержать и жанр полумультфильма. Вся возможная мультимедийность ( и метель, и цветочный листопад, и наплывающие с экрана холодные глаза Снежной королевы) и фрагменты теневого театра гипнотизируют внимание зрителя как в кинозале. А когда каждый персонаж является на сцене под ритмичную музыку и с великолепными (иногда на грани акробатики) танцами, спектакль становится откровенно музыкальным. Смелые по художественному решению костюмы добавляют действу живописности и делают его похожим то на шоу, то на цирк, а маски привносят легкую комичность.

Сквозь спектакль еще заметно премьерное старание артистов, но, похоже, он все-таки сросся, соединился. Хотя в нем и не хватает собственно театральной выразительности - силы актерской игры, поднимающей роли до ярких, запоминающихся характеров и типажей. Хотя очень неплохи вороны, смешна и все время получает аплодисменты лошадь.

По этому спектаклю заметно, как театр наращивает актерскую пластику и не боится выводить на сцену современные ритмы и рисунки художественного движения.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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