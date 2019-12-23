Воздух в Москве прогреется до рекордных значений

В столичном регионе в понедельник и в среду могут быть поставлены температурные рекорды. Об этом "РГ" рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы и области.

"В понедельник воздух в столице может прогреться до +7 градусов. Произойдет это в первой половине дня, - отметила Позднякова. - Такая температура воздуха более характерна для начала октября, чем для последней декады месяца. А среднесуточная температура будет на 9 градусов выше нормы. Пока же для 23 декабря рекордом считается значение +5,9 градуса. Такие цифры столбики термометров показывали в 2015 году. Не исключено, что данный рекорд будет побит. К слову, аномальное тепло будет сопровождаться небольшим дождем. Осадки ожидаются местами".

Метеоролог не исключила, что и в среду аномальное тепло может преодолеть рекордную планку.

Так, в утренние часы воздух прогреется до 5-6 градусов со знаком плюс, а рекордом для католического сочельника в столице является температура + 4 градуса, зафиксированная в 2013 году.

Позднякова напомнила, что с 25-26 декабря начнется похолодание. "Воздух остынет ниже нуля градусов, днем ожидаем -1...-3 градуса, ночью до 5...7 мороза, - говорит Татьяна Георгиевна. - Такая же погода возможна и в новогоднюю ночь. А вот укроет ли землю снег, пока не берусь судить. По расчетам, осадков в виде снега на этой неделе не будет".