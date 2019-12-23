Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около двух км

На вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Северо-Курильского района Сахалинской области, произошел выброс пепла, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщения северо-курильских и камчатских вулканологов.

По визуальной оценке, пепел поднялся на высоту до 1,9 километра над уровнем моря. В северо-восточном направлении от вулкана протянулся пятикилометровый пепловый шлейф.

Для авиации в районе Эбеко действует "оранжевый" цветовой код опасности. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность, и высока вероятность извержения. Полеты над территорией распространения пеплового облака запрещены.